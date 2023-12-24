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Bingöl'de kar nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapandı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 24.12.2023
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Bingöl’de kar nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapandı

Son dakika haberi... Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle 23 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. İlçede 23 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekipler yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle 23 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İlçede 3 gündür etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaştı.

İlçede 23 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekipler yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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