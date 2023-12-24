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22 yaşındaki şehit er Kemal Aslan'ın videosu gözyaşlarına boğdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.12.2023 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023
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22 yaşındaki şehit er Kemal Aslan’ın videosu gözyaşlarına boğdu

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Elazığlı Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan’ın şehit olmadan önce komutanına gönderdiği video duygulandırdı.

Dün, Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er 22 yaşındaki Kemal Aslan şehit düştü.

Şehidin, Güney Kent Mahallesi'nde ikamet eden ailesine acı haber sağlık ekipleri eşliğinde yetkililer tarafından verildi. Ailenin yaşadığı ev Türk bayrakları ile donatıldı.

Öte yandan, Şehit Kemal Aslan'ın hain saldırıda hayatını kaybetmeden önce çektiği video ortaya çıktı.

Görüntüde, şehit Aslan'ın "Komutanım şehit olursam bu videom sizde kalsın, saygılar" ifadeleri yer aldı.

Şehidin son görüntüsü izleyenleri duygulandırdı.

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