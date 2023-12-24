22 yaşındaki şehit er Kemal Aslan’ın videosu gözyaşlarına boğdu

Dün, Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er 22 yaşındaki Kemal Aslan şehit düştü.

Şehidin, Güney Kent Mahallesi'nde ikamet eden ailesine acı haber sağlık ekipleri eşliğinde yetkililer tarafından verildi. Ailenin yaşadığı ev Türk bayrakları ile donatıldı.