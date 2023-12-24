22 yaşındaki şehit er Kemal Aslan'ın videosu gözyaşlarına boğdu
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Elazığlı Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan’ın şehit olmadan önce komutanına gönderdiği video duygulandırdı.
Dün, Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er 22 yaşındaki Kemal Aslan şehit düştü.
Şehidin, Güney Kent Mahallesi'nde ikamet eden ailesine acı haber sağlık ekipleri eşliğinde yetkililer tarafından verildi. Ailenin yaşadığı ev Türk bayrakları ile donatıldı.
Öte yandan, Şehit Kemal Aslan'ın hain saldırıda hayatını kaybetmeden önce çektiği video ortaya çıktı.
Görüntüde, şehit Aslan'ın "Komutanım şehit olursam bu videom sizde kalsın, saygılar" ifadeleri yer aldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AK Parti Batman belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Batman AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi
- AK Parti Kırıkkale belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Kırıkkale AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi
- Erken emeklilik şartları açıklandı! Bu detaylar tarihi öne çekiyor! EYT'yi kaçıranlara 8 formül...
- 2024 yılının en şanslı burçları belli oldu! Bu 5 burç ev hayaline sonunda kavuşuyor
- Bedelli askerlik ne kadar olacak 2024? MSB yeni bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, kaç TL oldu?
- AÖL sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2024? MEB Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav sonuç tarihi...
- HAVA DURUMU | Meteorolojiden kar alarmı! 1 metreyi aşacak! İl il uyarı yapıldı | 23-27 Aralık 2023
- AK Parti Aksaray belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Aksaray AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi
- Emeklilik için gün sayanlara müjde! 2 şartla 6 yıl geriye çekilecek! 48, 49, 50, 51 yaşında olanlar...
- AK Parti Zonguldak belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Zonguldak AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi
- AK Parti Yozgat belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Yozgat AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi
- Ödeme tablosu yenileniyor! Asgari ücret zammı sonrası hepsi değişecek! İşsizlik maaşı, rapor ücretleri, 65 yaş aylığı, GSS prim borçları...