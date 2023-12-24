İstanbul’da kanlı pusu! Motosikletli saldırganlar 2 kişiyi öldürüp kaçtı
İstanbul Beylikdüzü’nde gerçekleşen kanlı pusu iki genci hayattan kopardı. Önceki akşam saat 23.00 sıralarında yeni tanıştıkları kız arkadaşlarıyla buluşmaya giden Bektaş Eren Kaya ve Salih Tutkun, motosikletli bir şahsın silahlı saldırısı sonucu can verdi. Olayla ilgili 2 kadın gözaltına alınırken, polis saldırıyı gerçekleştiren motosikletli saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Beylikdüzü'nde yeni tanıştıkları kız arkadaşlarıyla buluşan 22 yaşındaki Bektaş Eren Kaya ve 27 yaşındaki Salih Tutkun, tuzağa düşürüldü.
E.T.(18) ve Y.B.(18) ile sokakta yürüdükleri sırada motosikletli bir şahsın silahlı saldırısına uğrayan Kaya ve Tutkun kan içinde yere yığılırken katil zanlıları olay yerinden kaçtı.
BİRİ OLAY YERİNDE DİĞERİ İSE HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Saldırı sonrasında iki arkadaş, kanlar içerisinde yere yığılırken, motosikletli şüpheliler ise kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tutkun olay yerinde hayatını kaybederken Kaya ise kaldırıldığı hastanede sabaha karşı öldü. Saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri E.T. ve Y.B'yi gözaltına aldı.
SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Bektaş Eren Kaya'nın 2 kızla sokakta yürüdüğü anlar ve ardından şüpheliler tarafından saldırıya uğradığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Kaya ve yanındaki iki kadın kaldırımda yürüyor. Kaldırımın sonuna geldiklerinde ise bir motosikletin yanlarına yaklaştığı ve saldırı anında yaşanan kovalamacalar görülüyor. Yaralanan Kaya, bir süre kaldırımda yürüdükten sonra önce yere oturuyor sonrasında ise hayatını kaybediyor.
"İKİ KIZ ÇAĞIRIYORLAR, PUSUYA DÜŞÜRÜYORLAR"
Mehmet Kaya, "En son 4-5 ay önce görüştüm oğlumla, ondan sonra bir daha görüşmedik. Arada sırada telefonla görüşüyorduk. Oğlum bir iş yerinde motokuryelik yapıyordu. Motorla kaza geçirdikten sonra bıraktırdık. En son bir telefon şirketinde çalışıyordu iki arkadaş. Dün duyduklarımıza göre iki kız Eren ve diğer arkadaşını çağırıyorlar, pusuya düşürüyorlar diğer hasımları da vuruyor. Çocukları, buluşmaya kızlar çağırıyor, ondan sonra kızlar kaçıyor."
"Sonra çocuklara ateş edip öldürüyorlar. Şüpheliler motosikletle gelmişler. Devletimizin bunun önüne geçmesini istiyoruz, bugün benim çocuğum yarın başkasının çocuğu."
"Çok rahat bir şekilde silahlar bulup, motosiklet çalıp, kask takıp gidip şehrin ortasında gencecik çocukları öldürüyorlar. Suçluların da bir an önce yakalanıp cezalarını en ağır şekilde çekmelerini istiyoruz" dedi.
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