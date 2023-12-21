Kocaeli’de korkunç olay! Cinayetin görüntüsü ortaya çıktı: Senin oğlunu cinlere kurban verdim

"KORKUYORUM"

Can güvenliğinin tehlikede olduğunu dile getiren Sevda Doğramacı, "Bu olay 2019 yılında bir trafik kazasıyla başladı. Eşimi öldürmüş olan kişinin oğluyla eşim 2019 yılında birlikte Antalya'ya gitmişlerdi. Dönüş yolunda bir kadın bunlara arkadan süratli bir şekilde çarptı. Bu kazada maalesef Batuhan hayatını kaybetti. Benim eşim de uzun bir yoğun bakım sürecinden sonra beyin hasarından kaynaklı bakıma muhtaç kaldı. Bu üç yıl boyunca ben sadece eşimle ilgilendim. Sonrasında bu kaza davasında biz eşimi öldüren bu kişi ile birlikte karşı taraftan şikayetçiydik. Kazada benim eşimin hiçbir suçu yoktu. Bu zaten biliniyordu. Sonrasında ne oldu, niye oldu bilmiyorum. Çünkü sürekli olarak eşime baktığım için kimseyle bir iletişim kuramadım. Bir gün eşim hava alsın diye onu dışarı çıkarmıştım. Bir markete gittik. Biz orada dolaşırken Batuhan'ın babası hızlı bir şekilde, elinde silahla bizim üstümüze yürüdü. 'Sen benim oğlumu öldürdün, ben de seni öldüreceğim' diye bağırarak bize saldırdı. Bir anda silahın arkasıyla eşimin başına vurdu. Eşim zaten yüzde 98 engelliydi, raporları vardı. Kendisini savunacak halde değildi. Eşim aldığı darbeyle üzerime düştü. Yere yığıldık. Ben olayı anlamaya çalışırken adam çok hızlıca silahıyla eşimin kalbini hedef alıp ateş etti. Eşim kollarımda can verdi. Ben de kolumdan vuruldum ve ömür boyu kolumdan engelli kaldım. Bir buçuk yıl sonra ben bunları hazmetmeye, kabullenmeye çalışırken eşimi öldüren bu adamın sağlık sorunları sebebiyle operasyon geçirdiğini, adli kontrolle ev hapsine çıktığını öğrendim. Orada yaşayan tanıdıklarımdan bu adamın elini kolunu sallaya sallaya gezdiğini duydum. Ben bunu kabul edemiyorum. Bu adamın bir an önce cezaevine dönmesini istiyorum. O dışarıda dolaşıyor, benim eşim toprağın altında. O şimdi ailesiyle evinde otururken, ben evimde yalnız oturuyorum. Ben bu acılarla baş etmeye çalışıyorum. Kendi can güvenliğimden de korkuyorum. Eşimin hiçbir suçu olmadığını bildiği halde eşimi gelip öldüren kişinin bana bir şey yapmayacağını nereden bilebilirim? Bu kişi cezaevine dönene kadar yakın koruma talep ediyorum" diye konuştu.