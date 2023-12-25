25 Aralık 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri 37 ilde Kalkan-4 operasyonu! Binlerce kaçak göçmen yakalandı

37 ilde Kalkan-4 operasyonu! Binlerce kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.12.2023
ABONE OL
37 ilde Kalkan-4 operasyonu! Binlerce kaçak göçmen yakalandı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 37 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Kalkan-4 operasyonları kapsamında 192 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4 bin 568 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA