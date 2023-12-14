İnşaatta arkadaşını katletti! Kan donduran cinayette ’mavi bebek’ oyunu iddiası!

UZMANLAR UYARDI: BİR İNTİHAR TUZAĞI!

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, 2022'de çıkan bu oyunla ilgili olarak şu uyarıları yaptı: Mavi Bebek, oyun görünümlü intihar tuzağıdır. YouTube'da yayınlanan bir videoda yer alan, ürkütücü bir yüze sahip bir bebek. Videonun, kullanıcıları intihara sürüklediği ifade edilmiştir.