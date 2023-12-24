İstiklal Caddesi kapatıldı! İş merkezinin girişinde doğalgaz kaçağı tespit edildi
İstiklal Caddesi'nde bir iş merkezinin girişinde bulunan doğalgaz hattında meydana gelen kaçak paniğe neden oldu. Bölgeye sevk edilen ekipler gaz kaçağının nedenini araştırırken polis ekipleri caddenin bir bölümünü yaya trafiğine kapattı.
İstiklal Caddesi'nde bulunan Örs Turistik İş Merkezi'nin girişinde bulunan doğalgaz hattında gaz kaçağı meydana geldi.
YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için caddenin bir bölümünü yaya trafiğine kapatırken bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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