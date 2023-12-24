İstiklal Caddesi kapatıldı! İş merkezinin girişinde doğalgaz kaçağı tespit edildi

YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için caddenin bir bölümünü yaya trafiğine kapatırken bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmaları devam ediyor.