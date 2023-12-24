24 Aralık 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstiklal Caddesi kapatıldı! İş merkezinin girişinde doğalgaz kaçağı tespit edildi

İstiklal Caddesi kapatıldı! İş merkezinin girişinde doğalgaz kaçağı tespit edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.12.2023
ABONE OL
İstiklal Caddesi kapatıldı! İş merkezinin girişinde doğalgaz kaçağı tespit edildi

İstiklal Caddesi'nde bir iş merkezinin girişinde bulunan doğalgaz hattında meydana gelen kaçak paniğe neden oldu. Bölgeye sevk edilen ekipler gaz kaçağının nedenini araştırırken polis ekipleri caddenin bir bölümünü yaya trafiğine kapattı.

İstiklal Caddesi'nde bulunan Örs Turistik İş Merkezi'nin girişinde bulunan doğalgaz hattında gaz kaçağı meydana geldi.

YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için caddenin bir bölümünü yaya trafiğine kapatırken bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA