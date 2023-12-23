23 Aralık 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Comanchero'nun lüks araçları artık polisin

Comanchero'nun lüks araçları artık polisin

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.12.2023
ABONE OL
Comanchero’nun lüks araçları artık polisin

Uluslararası uyuşturucu çetesi Comanchero'nun el konulan lüks araçları polis otomobili oldu. Aralarında Porsche, Ferrari ve Bentley gibi markaların da bulunduğu araçlara giydirilme yapıldı.

Comanchero çetesinden ele geçirilen ve aralarında Porsche, Ferrari ve Bentley gibi lüks markaların bulunduğu otomobiller, giydirme yapılarak polis aracı haline getirildi.



İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polislerinin Comanchero (Komançero) çetesine düzenlediği operasyonla ele geçirilen lüks araçlar, artık emniyetin hizmetinde kullanılacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "uyuşturucu" suçu kapsamında olduğu için el konulan araçların İstanbul Emniyeti'ne tahsis ettirilmesini talep etti. Araçlar kullanılmak üzere İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne verildi.

Comanchero örgütü enselenmeye devam ediyor COMANCHERO ÖRGÜTÜ ENSELENMEYE DEVAM EDİYOR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA