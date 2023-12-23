Comanchero'nun lüks araçları artık polisin
Uluslararası uyuşturucu çetesi Comanchero'nun el konulan lüks araçları polis otomobili oldu. Aralarında Porsche, Ferrari ve Bentley gibi markaların da bulunduğu araçlara giydirilme yapıldı.
Comanchero çetesinden ele geçirilen ve aralarında Porsche, Ferrari ve Bentley gibi lüks markaların bulunduğu otomobiller, giydirme yapılarak polis aracı haline getirildi.
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polislerinin Comanchero (Komançero) çetesine düzenlediği operasyonla ele geçirilen lüks araçlar, artık emniyetin hizmetinde kullanılacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "uyuşturucu" suçu kapsamında olduğu için el konulan araçların İstanbul Emniyeti'ne tahsis ettirilmesini talep etti. Araçlar kullanılmak üzere İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne verildi.
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