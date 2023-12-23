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81 ilde eş zamanlı operasyon! Sis 2'de 457 şüpheli hakkında işlem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.12.2023
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81 ilde eş zamanlı operasyon! Sis 2’de 457 şüpheli hakkında işlem

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Yerlikaya, 81 ilde yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Sis 2' operasyonlarında 457 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını duyurdu.

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