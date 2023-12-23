HAVA DURUMU | Meteorolojiden kar alarmı! 1 metreyi aşacak! İl il uyarı yapıldı | 23-27 Aralık 2023
Son dakika güncel hava durumu raporuna göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu için ayrıca kuvvetli rüzgar uyarısı da yapılırken vatandaştan olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi. 5 günlük hava durumu raporunda ise yurt genelinde birçok il için kar alarmı verildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu kuzey ve doğu kesimlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Erzincan, Tunceli ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, iç, kuzey ve batı kesimlerde yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Erzincan, Tunceli ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, Marmara, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin(Edirne ve Kırklareli hariç) aralıklı yağmurlu, doğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; güneyli yönlerden (40-70 km/saat) kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
EDİRNE °C, 12°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KOCAELİ °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Çok bulutlu, Adana, Osmaniya, Kahramanmaraş, Osmaniya ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, Doğu Akdeniz'in toroslar mevkisinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Osmaniya çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN °C, 18°C
Çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, doğusu ile Çankırı çevrelerinin aralıklı yağmurlu, zamanla yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, zamanla iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların; akşam saatlerinde Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olamsı bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden (40-70 km/saat) kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden (40-70 km/saat) kuvvetli olması bekleniyor.
ARTVİN °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
SAMSUN °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
TOKAT °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneybatı kesimlerde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Tunceli, Erzincan, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden (40-70 km/saat) kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
VAN °C, 6°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri yer yer kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MARDİN °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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- HAVA DURUMU | Meteorolojiden kar alarmı! 1 metreyi aşacak! İl il uyarı yapıldı | 23-27 Aralık 2023
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