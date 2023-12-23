HAVA DURUMU | Meteorolojiden kar alarmı! 1 metreyi aşacak! İl il uyarı yapıldı | 23-27 Aralık 2023

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, zamanla iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların; akşam saatlerinde Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olamsı bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden (40-70 km/saat) kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden (40-70 km/saat) kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

SAMSUN °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu