Metrobüste büyük skandal! Çevresindekileri aldırmadan öyle bir şey yaptılar ki... "Bu kadar da olmaz" denilecek olay...
İstanbul'da günde milyonlarca insanın kullandığı metrobüste yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Metrobüsteki 3 genç kadın çok sayıda insanın arasında uyuşturucu madde hazırladıkları anların videosunu çekip görüntüleri internette paylaştı. O anlar kameralara yansırken üçü de yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul'da metrobüse binen 3 genç kadın, iddiaya göre, uyuşturucu madde hazırladıkları anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı.
3 KADIN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Harekete geçen narkotik polisi, 3 kadını evine düzenlediği operasyonla yakaladı. O anlar kameralara yansırken, gözaltına alınan 3 kadın emniyete götürüldü.
İstanbul'da metrobüse binen 3 kadın, seyir halindeyken iddiaya göre, uyuşturucu madde hazırladı. Kadınlardan birisi de o anları cep telefonu ile kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı.
EVLERİNDE ARAMA
Görüntülerin ardından İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri harekete geçti. Metrobüste uyuşturucu hazırlayan kadınların Ceren A., Melike D. ve Yaren A. olduğu tespit edildi.
Kadınların adreslerini de belirleyen narkotik polisi, Esenyurt'taki evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 3 kadın yakalanırken, evlerinde ise bir süre arama yapıldı. Aramaların ardından yakalanan 3 kadın, gözaltına alındı.
METROBÜSTE UYUŞTURUCU HAZIRDILAR
Emniyette ifadesi alınan Ceren A.'ya "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" ile "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandırmaya özendirmek" suçlarından adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Ceren A. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Görüntülerdeki diğer iki kadın olan Melike D. ve Yaren A.'ya da "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" ile "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandırmaya özendirmek" suçlarından adli işlem yapıldı.
ADLİ KONTROLE SERBEST KALDILAR
Melike D. ve Yaren A. sevk edildikleri adliyeye çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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