Metrobüste büyük skandal! Çevresindekileri aldırmadan öyle bir şey yaptılar ki... "Bu kadar da olmaz" denilecek olay...





METROBÜSTE UYUŞTURUCU HAZIRDILAR

Emniyette ifadesi alınan Ceren A.'ya "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" ile "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandırmaya özendirmek" suçlarından adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Ceren A. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Görüntülerdeki diğer iki kadın olan Melike D. ve Yaren A.'ya da "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" ile "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandırmaya özendirmek" suçlarından adli işlem yapıldı.