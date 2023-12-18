18 Aralık 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ters yönde giden araç dehşet saçtı: 4'ü ağır 8 yaralı

Ters yönde giden araç dehşet saçtı: 4'ü ağır 8 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.12.2023
ABONE OL
Ters yönde giden araç dehşet saçtı: 4’ü ağır 8 yaralı

Nevşehir-Kayseri kara yolu Avanos ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada 2 otomobil kafa kafata çarpıştı. 4'ü ağır 8 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4'ü ağır 8 kişi, yaralandı.



Kaza, saat 02.30 sıralarında Nevşehir-Kayseri kara yolu Avanos ilçesi yakınlarında meydana geldi.

İddiaya göre; ters şeritte ilerleyen Hakan D. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile karşı yönden gelen Bayram Ö.'nün kullandığı otomobil çarpıştı.

Kazada araçlardaki 4'ü ağır 8 kişi, yaralandı. İhbarla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA