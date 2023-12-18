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Metrobüste uyuşturucu hazırladılar! 3 kadın gözaltına alındı

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.12.2023 11:41
İstanbul’da metrobüse binen 3 genç kadın, iddiaya göre uyuşturucu madde hazırladıkları anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin ardından İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri harekete geçti. Gözaltına alınan 3 kadın ters kelepçelenerek emniyete götürüldü.
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Metrobüste uyuşturucu hazırladılar!
Metrobüste uyuşturucu hazırladılar!
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