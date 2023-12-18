Metrobüste uyuşturucu hazırladılar! 3 kadın gözaltına alındı

İstanbul’da metrobüse binen 3 genç kadın, iddiaya göre uyuşturucu madde hazırladıkları anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin ardından İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri harekete geçti. Gözaltına alınan 3 kadın ters kelepçelenerek emniyete götürüldü.

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