Mardin'de akılalmaz olay! Ayakkabı topuklarından 160 bin uyuşturucu hap çıktı
YAŞAM DHA
Midyat ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kadın ayakkabılarının topuklarına gizlenmiş 160 bin hap ele geçirildi.
Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerince, alınan bir ihbar üzerine Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Seyitler Mahallesi Yılmaz Güney Caddesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, kolilerdeki kadın ayakkabılarının topuk kısımlarına yapılan özel bölmelere gizlemiş halde 160 bin captagon uyuşturucu hap ele geçirdi.
Toplam ağırlığı 26 kilo 500 gram olan haplara el konulurken, olayla ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu bir şüpheli, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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