Mardin’de akılalmaz olay! Ayakkabı topuklarından 160 bin uyuşturucu hap çıktı

Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerince, alınan bir ihbar üzerine Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Seyitler Mahallesi Yılmaz Güney Caddesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi.