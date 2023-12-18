Kocaeli’de dehşet kaza: Araba bariyerlere saplandı! Doğum gününde hayatını kaybetti
Kocaeli Çayırova ilçesinde yaşanan korkunç kaza, iki can aldı. Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı. Araçta bulunan 66 yaşındaki Ayşe ve 26 yaşındaki oğlu Fatih Malkoç hayatını kaybederken, 64 yaşındaki baba Saadettin Malkoç ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken Ayşe Malkoç’un doğum günü olduğu öğrenildi.
ANNE VE OĞLUNUN ACI SONU!
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobildeki anne Ayşe ve oğlu Fatih Malkoç'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan baba Saadettin Malkoç ise itfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılarak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedaviye alınan Saadettin Malkoç'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, anne ve oğlunun cenazeleri de, incelemeler sonrası aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
DOĞUM GÜNÜNDE HAYATINI KAYBETTİ
Öte yandan kazada yaşamını yitiren Ayşe Malkoç'un bugün doğum günü olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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