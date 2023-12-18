Kocaeli’de dehşet kaza: Araba bariyerlere saplandı! Doğum gününde hayatını kaybetti

ANNE VE OĞLUNUN ACI SONU!

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobildeki anne Ayşe ve oğlu Fatih Malkoç'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.