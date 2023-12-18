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Vision Art Platform'da Mert Acar'ın yeni kişisel sergisi: Kaybolan Mesafe | A Fading Distance

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.12.2023
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Vision Art Platform’da Mert Acar’ın yeni kişisel sergisi: Kaybolan Mesafe | A Fading Distance

Vision Art Platform’da Mert Acar’ın kişisel sergisi "Kaybolan Mesafe | A Fading Distance" ziyaretçileriyle buluşuyor. Sanatçının son dönem işlerinden oluşan “Kaybolan Mesafe | A Fading Distance” isimli kişisel sergisi, 10 Şubat'a kadar ziyaret edilebilir.

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