Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun karıştığı kazada Adli Tıp Raporu ortaya çıktı! Asli kusurlu belli oldu

Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarptığı kazaya ilişkin Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından rapor hazırlandı. Raporda şüpheli Mohammud'un asli derecede, Göçer'in ise tali derecede kusurlu olduğu belirtildi.



Fatih'te 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde meydana gelen kazada Yunus Emre Göçer (38)'in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göçer ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 6 gün sonra hayatını kaybetti.