18 Aralık 2023, Pazartesi
İstanbul’un göbeğinde güpegündüz hırsızlık! Döviz bürosu aracından 6 milyon lira çaldılar
İstanbul Bahçelievler'de güpegündüz hırsızlık şoku yaşandı. Bahçelievler'de döviz bürosu çalışanı İzzet Kaya'yı takip eden şüpheliler, Basın Ekspres Yolu'nda Kaya'nın aracına çarparak bariyerlerde sıkıştırdı. Aracından inen bir şüpheli, Kaya'nın içinde olduğu aracın camını silahla kırararak içinde 6 milyon liranın bulunduğu çantayı çalıp kaçtı.
Giriş Tarihi: 18.12.2023 16:26 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 17:06
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