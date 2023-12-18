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İstanbul’un göbeğinde güpegündüz hırsızlık! Döviz bürosu aracından 6 milyon lira çaldılar

İstanbul Bahçelievler'de güpegündüz hırsızlık şoku yaşandı. Bahçelievler'de döviz bürosu çalışanı İzzet Kaya'yı takip eden şüpheliler, Basın Ekspres Yolu'nda Kaya'nın aracına çarparak bariyerlerde sıkıştırdı. Aracından inen bir şüpheli, Kaya'nın içinde olduğu aracın camını silahla kırararak içinde 6 milyon liranın bulunduğu çantayı çalıp kaçtı.

Giriş Tarihi: 18.12.2023 16:26 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 17:06
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İstanbul’un göbeğin güpegündüz hırsızlık! Döviz bürosu aracından 6 milyon lira çaldılar

Olay, Basın ekspres yolu üzerinde saat 11:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Kuyumcukent'te 6 milyon değerindeki dövizi bozduran döviz bürosu çalışanı yanındaki kişi ile birlikte 34 CCU 633 plakalı araçlarına bindi.

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İstanbul’un göbeğin güpegündüz hırsızlık! Döviz bürosu aracından 6 milyon lira çaldılar

İkili Bahçeşehir'de bulunan kendi döviz bürolarına doğru yola çıktı. O sırada kendilerini takip eden başka bir araç, Basın Ekspres yan yol üzerinde otomobillerine çarparak bariyerlere sıkıştırdı.

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İstanbul’un göbeğin güpegündüz hırsızlık! Döviz bürosu aracından 6 milyon lira çaldılar

Araçtan inen 4 kişiden biri paranın bulunduğu aracın camlarını elindeki silahla vurarak kırdı ve içinde 6 milyon lira bulunan çantayı alarak olay yerinden kaçtı.

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İstanbul’un göbeğin güpegündüz hırsızlık! Döviz bürosu aracından 6 milyon lira çaldılar

Gasbedilen İzzet Kaya ve arkadaşı durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araçta ve çevrede incelemelerde bulundu.

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İstanbul’un göbeğin güpegündüz hırsızlık! Döviz bürosu aracından 6 milyon lira çaldılar

"SEYİR HALİNDEYKEN BİZİ SIKIŞTIRDILAR"
Gasbedilen İzzet Kaya, "Yolda seyir halindeyken bizi sıkıştırdılar, ben aracı kullanıyordum. Aracı bariyerlere yapıştırdılar. Camları parçalayıp, bizden çantalarımızı alıp kaçıp gittiler" dedi.