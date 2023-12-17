Kocaeli’de korkutan yangın: Palet deposu alevlere teslim oldu! 1 işçi hastaneye kaldırıldı
Kocaeli Çayırova ilçesinde bulunan bir palet deposunda büyük bir yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 işçi apar topar hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kocaeli'de Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Palet deposu alevlere teslim olurken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Olay anında depoda bulunan işçilerden biri dumanlardan etkilendi.
İtfaiye erlerinin teleskobik merdiven vasıtasıyla müdahale ettiği yangın, 1.5 saat süren çalışmalar sonucu söndürüldü.
APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yangında dumandan etkilenen V.Ş. isimli işçi, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yangın sebebiyle deponun bin metrekarelik bölümünde hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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