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Kocaeli’de korkutan yangın: Palet deposu alevlere teslim oldu! 1 işçi hastaneye kaldırıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.12.2023 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023
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Kocaeli’de korkutan yangın: Palet deposu alevlere teslim oldu! 1 işçi hastaneye kaldırıldı

Kocaeli Çayırova ilçesinde bulunan bir palet deposunda büyük bir yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 işçi apar topar hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'de Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Palet deposu alevlere teslim olurken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Olay anında depoda bulunan işçilerden biri dumanlardan etkilendi.

İşçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, Gebze, Darıca ve Dilovası ilçelerinden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi olay yerine sevk edildi.

İtfaiye erlerinin teleskobik merdiven vasıtasıyla müdahale ettiği yangın, 1.5 saat süren çalışmalar sonucu söndürüldü.

APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yangında dumandan etkilenen V.Ş. isimli işçi, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın sebebiyle deponun bin metrekarelik bölümünde hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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