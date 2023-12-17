Önce Yalova sonra Gümüşhane! İstanbul ve çevre illerden hissedildi! Türkiye gece yarısı sallandı

"OLUMSUZ ÇAĞRI GELMEDİĞİ BİLGİSİ ALDIK"

Bakan Koca'dan açıklama, "Yalova Çınarcık'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul ve Yalova Sağlık Afet Koordinasyon Merkezleri ile görüşerek depremin hissedildiği, ancak olumsuz çağrı gelmediği bilgisi aldık. Ekiplerimiz sahada görev başındadır. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

YALOVA VALİSİ VALİ HÜLYA KAYA: "OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMADI"

Vali Hülya Kaya, Çınarcık ilçesinde meydana gelen depremin il sınırları içerisinde hissedildiğini belirterek, 112 Acil Çağrı Merkezi ve ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerde şu an için olumsuz bir ihbar alınmadığını ifade etti.

Kaya, AFAD ve diğer kurumların sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

BİR DEPREM DAHA

AFAD, Gümüşhane'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 01.15'de meydana gelen depremin, 15.03 km derinlikte olduğu tespit edildi.