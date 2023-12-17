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Önce Yalova sonra Gümüşhane! İstanbul ve çevre illerden hissedildi! Türkiye gece yarısı sallandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.12.2023 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023
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Önce Yalova sonra Gümüşhane! İstanbul ve çevre illerden hissedildi! Türkiye gece yarısı sallandı

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi - Yalova Çınarcık açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır." ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olumsuz çağrı gelmediğini bilirdi. Vali Hülya Kaya, Çınarcık ilçesinde meydana gelen depremin il sınırları içerisinde hissedildiğini belirterek, 112 Acil Çağrı Merkezi ve ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerde şu an için olumsuz bir ihbar alınmadığını ifade etti. Öte yandan, Marmara Denizi'ndeki depremden kısa bir süre sonra Gümüşhane'de 4.3'lük bir deprem daha meydana geldi. İşte tüm detaylar...

İstanbul'da hissedilen deprem! AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi - Yalova Çınarcık açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AHaber CANLI YAYIN

Büyüklük: 4.1 (Mw)

Yer:Marmara Denizi - [08.52 km] Çınarcık (Yalova)

Tarih:2023-12-17

Saat:23:53:52 TSİ

Enlem:40.72167 N

Boylam:29.09944 E

Derinlik:11.18 km

Marmara Denizi'nde 4.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi Yalova açıklarında akşam saat 23:53'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Yerin 11.1 km derinliğindeki deprem başta İstanbul olmak üzere çevre illerden hissedildi.

Bakan Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Yerlikaya: Marmara Denizi #Yalova #Çınarcık açıklarında , büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

İSTANBUL VALİSİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

Vali Gül: İlimizde de hissedilen depremle ilgili 112'ye gelen bir ihbar mevcut değildir Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Bir açıklamada Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, sosayl medya hesabından, "Marmara Denizi Çınarcık açıklarında meydana gelen, İstanbul ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurumlarımız sahada gerekli çalışmaları sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

"OLUMSUZ ÇAĞRI GELMEDİĞİ BİLGİSİ ALDIK"

Bakan Koca'dan açıklama, "Yalova Çınarcık'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul ve Yalova Sağlık Afet Koordinasyon Merkezleri ile görüşerek depremin hissedildiği, ancak olumsuz çağrı gelmediği bilgisi aldık. Ekiplerimiz sahada görev başındadır. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

YALOVA VALİSİ VALİ HÜLYA KAYA: "OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMADI"

Vali Hülya Kaya, Çınarcık ilçesinde meydana gelen depremin il sınırları içerisinde hissedildiğini belirterek, 112 Acil Çağrı Merkezi ve ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerde şu an için olumsuz bir ihbar alınmadığını ifade etti.

Kaya, AFAD ve diğer kurumların sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

BİR DEPREM DAHA

AFAD, Gümüşhane'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 01.15'de meydana gelen depremin, 15.03 km derinlikte olduğu tespit edildi.

AFAD 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

18-12-2023 00:02:0740.736729.05759.34ML1.6Marmara Denizi - [10.33 km] Çınarcık (Yalova)613177

17-12-2023 23:57:2340.726929.0856.98ML1.9Marmara Denizi - [09.18 km] Çınarcık (Yalova)613176

17-12-2023 23:53:5240.721729.099411.18MW4.1Marmara Denizi - [08.52 km] Çınarcık (Yalova)613175

17-12-2023 22:44:2837.913341.311916.4ML1.2Beşiri (Batman)613174

17-12-2023 22:05:3239.938939.338118.09ML1.5Kelkit (Gümüşhane)613173

17-12-2023 21:44:1337.805337.87679.46ML1.7Tut (Adıyaman)613172

17-12-2023 21:31:4437.922841.340311.49ML2.4Beşiri (Batman)613168

17-12-2023 21:06:0335.323931.80697ML2.1Akdeniz - [108.32 km] Gazipaşa (Antalya)613169

17-12-2023 21:01:0935.269227.097ML2.8Akdeniz - [161.39 km] Datça (Muğla)613171

17-12-2023 20:59:4735.278326.858113.91ML2.7Akdeniz - [165.86 km] Datça (Muğla)613170

17-12-2023 20:38:3637.402537.07449.8ML1.4Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)613167

17-12-2023 20:14:3338.270638.17396.98ML1.7Yeşilyurt (Malatya)613165

17-12-2023 20:08:5538.317838.80566.68ML1.7Pütürge (Malatya)613164

17-12-2023 20:00:4336.167828.11868.04ML1.9Akdeniz - [51.51 km] Marmaris (Muğla)613166

17-12-2023 19:19:4239.325637.55979.67ML2.1Kangal (Sivas)613161

17-12-2023 19:10:2237.764437.62478.6ML1.5Gölbaşı (Adıyaman)613163

17-12-2023 19:08:5238.353337.59837ML1.6Akçadağ (Malatya)613162

17-12-2023 18:56:4538.021437.6855.57ML2.0Doğanşehir (Malatya)613160

17-12-2023 18:33:4537.978936.25616.99ML1.8Göksun (Kahramanmaraş)613159

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