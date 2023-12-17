Ramazan ayı hangi tarihte başlayacak? 2024 ilk oruç ne zaman, hangi tarihte tutulacak? Diyanet takvimi
Ramazan ayı, Hicrî takvime göre her yıl 9. ayda başlamaktadır, bu nedenle Miladî takvimde farklı tarihlerde yer alır. İslam inancına göre, Ramazan ayı, Allah'ın Peygamber Efendimize Kur'an ayetlerini indirmeye başladığı aydır. Aynı zamanda Müslümanlar için manevi bir yoğunluğa sahip olan bu ay, oruç tutmanın ve Terâvih Salat'ını gerçekleştirmenin başladığı mübarek bir dönemi simgeler. Peki Ramazan ayı hangi tarihte başlayacak? 2024 ilk oruç ne zaman, hangi tarihte tutulacak?
Ramazan ayı, Müslümanlar için manevi bir yoğunluğun, ibadetin ve paylaşımın simgesidir. Bu kutsal ay, oruç ibadetini yerine getirerek, manevi değerleri pekiştirmenin bir fırsatı olarak görülür. Bu dönemde, bireyler kendilerini daha çok ibadet, dua ve Kur'an okumaya adarlar. Ramazan ayı, sadaka ve yardımlaşma duygularının güçlendiği, dayanışma ve paylaşımın ön planda olduğu bir zaman dilimidir.
2024 RAMAZAN NE ZAMAN?
Ramazan ayı ilk oruç 2024 yılında 11 Mart tarihinde başlayacak. Arefe günü ise 9 Nisan 2024 olacak.
İlk sahur 10 Mart'ı 11 Marta bağlayan gece yapılacak.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2024 Ramazan Bayramı, 9 Nisan Salı günü arefe günü ile başlayacak. bayramın 1-2-3'üncü günü ise Çarşamba, Perşembe, Cuma gününe denk gelecek.
Bununla birlikte pazartesi günü ve salı gününün tatil ilan edilmesi halinde ise 9 günlük tatil imkanı ortaya çıkabilecek.
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- Ramazan ayı hangi tarihte başlayacak? 2024 ilk oruç ne zaman, hangi tarihte tutulacak? Diyanet takvimi
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