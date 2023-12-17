Ramazan ayı hangi tarihte başlayacak? 2024 ilk oruç ne zaman, hangi tarihte tutulacak? Diyanet takvimi

Ramazan ayı, Müslümanlar için manevi bir yoğunluğun, ibadetin ve paylaşımın simgesidir. Bu kutsal ay, oruç ibadetini yerine getirerek, manevi değerleri pekiştirmenin bir fırsatı olarak görülür. Bu dönemde, bireyler kendilerini daha çok ibadet, dua ve Kur'an okumaya adarlar. Ramazan ayı, sadaka ve yardımlaşma duygularının güçlendiği, dayanışma ve paylaşımın ön planda olduğu bir zaman dilimidir.

2024 RAMAZAN NE ZAMAN?