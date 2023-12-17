İlim Yayma Ödülleri Takdim Töreni’nde Prof. Dr. Zekeriyya Kurşun Sosyal Bilim Ödülü'nün sahibi oldu! Zekeriyya Kurşun kimdir?
İlim Yayma Vakfı'nın 50'inci yıl Takdim Ödülleri Töreni'nde Prof. Dr. Zekeriyya Kurşun, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sosyal Bilimler Ödülü'nün sahibini açıkladı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden Prof. Dr. Zekeriyya Kurşun, Sosyal Bilim Ödülü'ne layık görüldü. Peki Zekeriyya Kurşun kimdir? İşte tüm merak edilenler...
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Sosyal Bilim Ödülü'nün sahibini açıkladı. Sosyal Bilim Ödülü'nü Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden Prof. Dr. Zekeriyya Kurşun kazandı.
PROF. DR. ZEKERİYYA KURŞUN KİMDİR?
• Prof. Dr. Zekeriya Kurşun ilk ve orta öğrenimini Trabzon ve Rize'de tamamladı. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladıktan sonra, doktorasını aynı üniversitenin Yakınçağ Tarihi kürsüsünde yaptı. 1995 yılında Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı'nda Doçent, 2000 yılında da Profesör oldu. Marmara Üniversitesi'nde otuz yıldan fazla öğretim üyeliği; çeşitli kademelerde yöneticilik, enstitü müdürlükleri, bölüm başkanlıkları ve kurul üyeliklerinde bulunan Zekeriya Kurşun hocamız, akademik hayatına 2016 yılından beri Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi - İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nde devam etmekte ve aynı fakültenin dekanlık görevini de sürdürmektedir.
• Uzun yıllardır sürdürdüğü Yakınçağ Tarihi, Osmanlı Arap Coğrafyası, Ortadoğu ve Kuzey Afrika çalışmalarının bir ürünü olarak, özgün arşiv kaynaklarını kullanarak kaleme aldığı "Osmanlı Arapları, Hilafet, Siyaset ve Milliyet (1798-1918)" başlıklı kitabıyla ulusal ve uluslararası literatüre katkı vermesi ve çalıştığı alanı akademide kurumsallaştırmasından dolayı Prof. Dr. Zekeriya Kurşun Sosyal Bilimler Ödülü'nü almaya layık görülmüştür.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Milli Piyango 2024'te çıkabilecek en şanslı rakamlar! Yapay Zeka tahmin etti: Büyük ikramiye bu biletlere çıkabilir...
- Ev almak isteyene müjde! 1.20 faizli konut kredisi başvuru ne zaman? OVP ile ilk Evim Konut Kampanyası şartları, ödeme planı...
- MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ 2024 başvuruları ne zaman başlayacak, ücreti ne kadar?
- Dünyanın en faydalı besini! Canan Karatay açıkladı! Anne sütü kadar faydalı...
- Yeni asgari ücret bu rakamın üzerine çıkacak! Tahminler açıklandı! Yüzde 40, 45, 50 artışı sonrası net-brüt…
- Telefondan gelen az ses sorununa şipşak çözüm! Yöntemi oldukça basit: Çıkan sese inanamayacaksınız
- Osmanlı'nın kazandığı en garip savaş! Tek mermi atmadan düşmanı ezdi geçti! 2 ordu daha karşı karşıya gelmeden...
- Gelinim Mutfakta 15 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta kim elendi, kim kazandı?
- Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler | Birçoğunuz ilk defa göreceksiniz! Kronolojik tam liste...
- İDO Yunan Adaları seferleri başlama tarihi 2024 | Vizesiz Yunan Adaları İstanbul Deniz Otobüsleri seferleri ne zaman başlayacak? Açıklama geldi
- SGK, SSK, Bağkur emekli maaş zammı son dakika hesaplandı! % 38 oranla, en düşük 7.500 TL alana 10.356,00 TL! Refah payı ile...
- EYT'yi kaçırana fırsat geldi! Bu maddeler emeklilik tarihinizi öne çekecek! 1800, 4500, 5400 gün prim...