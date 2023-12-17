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İlim Yayma Ödülleri Takdim Töreni’nde Prof. Dr. Zekeriyya Kurşun Sosyal Bilim Ödülü'nün sahibi oldu! Zekeriyya Kurşun kimdir?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.12.2023
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İlim Yayma Ödülleri Takdim Töreni’nde Prof. Dr. Zekeriyya Kurşun Sosyal Bilim Ödülü’nün sahibi oldu! Zekeriyya Kurşun kimdir?

İlim Yayma Vakfı'nın 50'inci yıl Takdim Ödülleri Töreni'nde Prof. Dr. Zekeriyya Kurşun, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sosyal Bilimler Ödülü'nün sahibini açıkladı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden Prof. Dr. Zekeriyya Kurşun, Sosyal Bilim Ödülü'ne layık görüldü. Peki Zekeriyya Kurşun kimdir? İşte tüm merak edilenler...

İlim Yayma Vakfı Takdim Töreni'nde 'Türkiye'nin Akademi Ödülleri' ülkeye değer katmış birbirinden değerli isimlere takdim edildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Sosyal Bilim Ödülü'nün sahibini açıkladı. Sosyal Bilim Ödülü'nü Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden Prof. Dr. Zekeriyya Kurşun kazandı.

PROF. DR. ZEKERİYYA KURŞUN KİMDİR?

• Prof. Dr. Zekeriya Kurşun ilk ve orta öğrenimini Trabzon ve Rize'de tamamladı. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladıktan sonra, doktorasını aynı üniversitenin Yakınçağ Tarihi kürsüsünde yaptı. 1995 yılında Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı'nda Doçent, 2000 yılında da Profesör oldu. Marmara Üniversitesi'nde otuz yıldan fazla öğretim üyeliği; çeşitli kademelerde yöneticilik, enstitü müdürlükleri, bölüm başkanlıkları ve kurul üyeliklerinde bulunan Zekeriya Kurşun hocamız, akademik hayatına 2016 yılından beri Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi - İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nde devam etmekte ve aynı fakültenin dekanlık görevini de sürdürmektedir.

• Uzun yıllardır sürdürdüğü Yakınçağ Tarihi, Osmanlı Arap Coğrafyası, Ortadoğu ve Kuzey Afrika çalışmalarının bir ürünü olarak, özgün arşiv kaynaklarını kullanarak kaleme aldığı "Osmanlı Arapları, Hilafet, Siyaset ve Milliyet (1798-1918)" başlıklı kitabıyla ulusal ve uluslararası literatüre katkı vermesi ve çalıştığı alanı akademide kurumsallaştırmasından dolayı Prof. Dr. Zekeriya Kurşun Sosyal Bilimler Ödülü'nü almaya layık görülmüştür.

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