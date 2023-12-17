Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri ödülünün sahibi Prof. Dr. İlhami Gülçin oldu! İlhami Gülçin kimdir?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleşen İlim Yayma Vakfı'nın 50. yıl Takdim Ödül Töreni'nden Türkiye 'Akademi Ödülleri' sahiplerini buldu. İlim Yayma Ödülleri'nde Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri ödülü, Prof. Dr. İlhami Gülçin'e takdim edildi. Peki İlhami Gülçin kimdir? İşte Prof. Dr. İlhami Gülçin hakkında tüm merak edilenler...
İlim Yayma Ödülleri'nde Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri ödülü, Prof. Dr. İlhami Gülçin'e takdim edildi. Gülçin ödülünü, Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sözcüsü olan Filistinli mücahit Ebu Ubeyde ve Filistinli direnişçilere ithaf etti.
İLHAMİ GÜLÇİN KİMDİR?
• Prof. Dr. İlhami Gülçin ortaokul ve lise tahsilini Van Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nden 1993 yılında derece ile mezun oldu. 1997 yılında Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olarak atandı. Aynı kurumda 2002 yılında "Yardımcı Doçent", 2007 yılında "Doçent" ve 2012 yılında ise "Profesör" kadrosuna atandı. 29 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye Bilimler Akademisi 57'nci Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, TÜBA Asli Üyesi olarak seçildi. Uluslararası birçok başarıya da imza atan hocamız Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde çalışmalarına devam etmektedir.
• Bazı doğal bileşenlerin antioksidan aktivitelerini etki mekanizmaları ile beraber ortaya koyan, bu bileşenlerin gıdaların üretim aşamasında kullanılan ve birçok yan etkileri bulunan sentetik antioksidanlardan daha etkili ve güvenli olduklarını ispatlayan, ayrıca çalışmalarında birçok hastalıkla bağlantılı metabolik enzimlere karşı inhibitör sentezi ve dizayn konularında katkılar sağlayan, gıda ve farmakoloji başta olmak üzere farklı sektörlerde geniş bir uygulama alanı bulan öncü çalışmalarından dolayı Prof. Dr. İlhami Gülçin Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimler Ödülü'nü almaya layık görülmüştür.
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