Ehliyet yenileme son tarih ne zaman 2023? Ehliyet yenileme (Sürücü belgesi) randevusu nereden, nasıl alınır?
"Ehliyet yenileme başvurusu nasıl yapılır 2023?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türkiye, yeni tip sürücü belgesi uygulamasına 1 Ocak 2016 tarihinde geçti. Ancak, bu tarihten önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi süreci hala devam ediyor. Ancak, tanınan süre içinde yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri ise geçersiz sayılacak. Peki, Ehliyet yenileme son tarih ne zaman 2023? İşte haberin detayları...
"Ehliyet yenileme nasıl yapılır?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi süreci gündemde yer almaya devam ediyor. Ehliyet sahipleri, bu değişimle ilgili detayları merak ederek araştırmalarını sürdürüyor. İşte ehliyet yenileme işlemi hakkında bilgiler...
GEÇEN YIL SÜRE UZATILMIŞTI
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresinin, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığını açıklamıştı.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'den yapılan yazılı açıklamada, "Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren Geçici 10'uncu maddesi 'Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ve 2918 sayılı Kanuna göre değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri 5 yıl içerisinde tamamlanır.
Gerekmesi halinde bu süre İçişleri Bakanlığınca uzatılabilir' hükmündedir. Bu kapsamda, ülkemizde ve dünyada 2020-2022 yılları arasında pandemi nedeniyle vatandaşlarımızın müracaat edememeleri ve nüfus müdürlüklerimizde yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi, Bakanlığımızca 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile uzatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
EHLİYET YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, geçen yıl ehliyet yenileme süresinin uzatıldığını duyurmuştu.
1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresinin, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldı.
31 Aralık 2022 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gereken ehliyet yenileme işlemleri, 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldı.
SÜRÜCÜ BELGESİ DEĞİŞİM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yeni tip sürücü belgesi için ALO 199, "ALO 199 Mobil Uygulama" veya "nvi.gov.tr" adresinden randevu alınabilecek. Ehliyet değişimi için nüfus müdürlüklerinden alınacak olan randevuyla beraber gerekli belgeler ile başvurular alınacak.
Ehliyet değiştirme işlemleri için yetkili kurumlar nüfus müdürlükleridir. Başvuruları arzu ettiğiniz herhangi bir nüfus müdürlüğünde yapabilirsiniz.
Müracaat sonrası İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce basılan sürücü belgeleri, PTT'ye teslim edilerek yurt içinde başvuruda bulunan kişilerin adreslerine ulaştırılıyor.
EHLİYET YENİLEME RANDEVU SAYFASI
EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ 2023 NE KADAR?
Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen 2023 yılında uygulanacak kimlik kartı satış bedelleri; kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle ve değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı bedeli 83,00 TL, kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı bedeli 166,00 TL'dir.
Ehliyet alma sürecinde kurs ücretleri, harç ücreti ve sınav ücreti gibi pek çok ödeme gerçekleştirilir. 2023 yılında ehliyet fiyatları şu şekildedir;
A, A1, A2 ve F Sınıfı İçin Harç Ücreti: 825 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL, Vakıf Payı: 145 TL, Toplam: 1.594 TL
B Sınıfı İçin Harç Ücreti: 2.489,90 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL, Vakıf Payı: 145 TL, Toplam: 3.258,9 TL
B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M Sınıfı İçin Harç Ücreti: 4.154,70 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL, Vakıf Payı: 145 TL, Toplam: 4.923,70 TL
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