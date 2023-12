Türkiye’nin ‘Akademi Ödülleri’ sahiplerini buldu: İlim Yayma Ödülleri Takdim Töreni’nde Prof. Dr. İbrahim Akduman’a 50. yıla özel ödül! İbrahim Akduman kimdir?

İBRAHİM AKDUMAN KİMDİR?

BÜYÜK ÖDÜL

• Prof. Dr. İbrahim Akduman, 1963 yılında Konya'da doğdu. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Aynı bölümde 1998 yılında Profesör oldu. New Polytehnic University, King's College London, Goettingen University ve New Jersey Institute of Technology'de uzun süreli misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde Rektör Yardımcılığı, Dekanlık ve Bölüm Başkanlığı gibi idari görevler üstlendi. Halen İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nde profesör olarak çalışmalarına devam etmektedir. Geliştirmiş olduğu mikrodalga görüntüleme teknolojisi ve bu teknolojiyi kullanan cihazlarla ilgili 7 adet uluslararası patent almıştır. Ayrıca 3 adet patent başvurusu bulunmaktadır.

• Zararsız elektromagnetik dalgaları kullanarak meme kanserini 20'li yaşlardan itibaren tespit edebilen ve görüntüleyen SAFE (Tara ve Erken Bul) isimli görüntüleme cihazını geliştirmesinden dolayı Prof. Dr. İbrahim Akduman Büyük Ödülü almaya layık görülmüştür.



MÜHENDİSLİK, DOĞA VE SAĞLIK BİLİMLERİ

• Prof. Dr. İlhami Gülçin ortaokul ve lise tahsilini Van Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nden 1993 yılında derece ile mezun oldu. 1997 yılında Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olarak atandı. Aynı kurumda 2002 yılında "Yardımcı Doçent", 2007 yılında "Doçent" ve 2012 yılında ise "Profesör" kadrosuna atandı. 29 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye Bilimler Akademisi 57'nci Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, TÜBA Asli Üyesi olarak seçildi. Uluslararası birçok başarıya da imza atan hocamız Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde çalışmalarına devam etmektedir.

• Bazı doğal bileşenlerin antioksidan aktivitelerini etki mekanizmaları ile beraber ortaya koyan, bu bileşenlerin gıdaların üretim aşamasında kullanılan ve birçok yan etkileri bulunan sentetik antioksidanlardan daha etkili ve güvenli olduklarını ispatlayan, ayrıca çalışmalarında birçok hastalıkla bağlantılı metabolik enzimlere karşı inhibitör sentezi ve dizayn konularında katkılar sağlayan, gıda ve farmakoloji başta olmak üzere farklı sektörlerde geniş bir uygulama alanı bulan öncü çalışmalarından dolayı Prof. Dr. İlhami Gülçin Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimler Ödülü'nü almaya layık görülmüştür.