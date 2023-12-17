Beşiktaş’ta tüyler ürpertici ceset! Denizden çıkartıldı yüzü tanınmaz halde

CESEDİN YÜZÜ TANINMAYACAK HALDE

Olayın görgü tanıklarından balıkçı Ahmet Alioğlu, yaptığı açıklamada, "Balıkçılar tarafından bir ceset bulundu. Polis ve Sahil Güvenliğe haber verdiler. Cesedin yüzü tanınmayacak haldeydi." dedi.