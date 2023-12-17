Beşiktaş'ta tüyler ürpertici ceset! Denizden çıkartıldı yüzü tanınmaz halde
İstanbul Beşiktaş’ta denizde yüzeye vurmuş bir cesede rastlandı. Denizde birinin hareketsiz olduğunu fark eden vatandaşlar polis ekiplerine ihbar etti. Olay yerinde başlatılan inceleme sonucu cesedin yabancı uyruklu erkek bir vatandaşa ait olduğu öğrenildi. Cesedin yüzünün tanınmayacak halde olduğu bilgisi de verildi.
İstanbul Beşiktaş'taki denizde dehşet dolu anlara şahit olundu. Denizde yabancı uyruklu bir erkek cesedi bulundu.
Arnavutköy İskelesi sahil kesiminde, suda hareketsiz halde bir kişiyi gören balıkçıklar durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Polis iskelede güvenlik önlemi alırken, Sahil Güvenlik ekipleri de sudaki cesedi çıkardı. Savcı nezaretinde, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cesedin İran uyruklu Jaber Sabokah'a ait olduğu belirlendi. Ekiplerin incelemesinin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
CESEDİN YÜZÜ TANINMAYACAK HALDE
Olayın görgü tanıklarından balıkçı Ahmet Alioğlu, yaptığı açıklamada, "Balıkçılar tarafından bir ceset bulundu. Polis ve Sahil Güvenliğe haber verdiler. Cesedin yüzü tanınmayacak haldeydi." dedi.
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