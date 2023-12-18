İstanbul’da hangi ilçeler riskli? 15 ilçe fay haritasına girdi! İşte İstanbul’da en riskli ilçeler | MTA diri fay haritası sorgulama

Marmara Denizi'nin 8,52 kilometre açığındaki sarsıntının, 11,18 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Valilikten yapılan açıklamada ise depremin İstanbul'da da hissedildiği ve şu ana kadar bir hasar ihbarı yapılmadığı bildirildi. Açıklamada, AFAD ve ilgili birimlerin saha çalışmasına devam ettiği belirtildi.