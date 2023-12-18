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İstanbul’da hangi ilçeler riskli? 15 ilçe fay haritasına girdi! İşte İstanbul’da en riskli ilçeler | MTA diri fay haritası sorgulama

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.12.2023
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İstanbul’da hangi ilçeler riskli? 15 ilçe fay haritasına girdi! İşte İstanbul’da en riskli ilçeler | MTA diri fay haritası sorgulama

Son dakika haberleri… 17 Aralık’ta saat 23.53'te Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul başta olmak üzere çevre illerden hissedildi. Korkutan sarsıntının ardından milyonlar İstanbul’daki riskli bölgeleri araştırmaya başladı. Olası İstanbul depreminde düşük riskli, orta riskli ve en riskli bölgeleri ele aldık. Peki İstanbul’da en riskli ilçeler hangileri? İşte tüm detaylar…

Marmara Denizi'nin 8,52 kilometre açığındaki sarsıntının, 11,18 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Valilikten yapılan açıklamada ise depremin İstanbul'da da hissedildiği ve şu ana kadar bir hasar ihbarı yapılmadığı bildirildi. Açıklamada, AFAD ve ilgili birimlerin saha çalışmasına devam ettiği belirtildi.

İSTANBUL DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Türkiye'nin deprem haritasına göre deprem riskinin en az olan iller arasında Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin gibi iller yer alıyor.
İstanbul ise 1 ve.2 bölge deprem bölgesi olarak biliniyor. İşte, risk durumlarına göre illerin yer aldığı dereceler.

BİRİNCİ DERECE RİSKLİ İLLER

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

İKİNCİ DERECE RİSKLİ İLLER

Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.

ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ İLLER

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

EN AZ RİSKLİ İLLER

Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.

İSTANBUL'DA EN RİSKLİ İLÇELER HANGİLERİ?

Korkutan deprem sonrası İstanbul'da en riskli ilçeler hangileri merak konusu oldu. İstanbul deprem haritasında bölgeler düşük, orta ve yüksek riskli olmak üzere üçe ayırıyor.

İstanbul'daki düşük riskli ilçeler:

Pendik,
Kadıköy,
Kartal,
Ümraniye,
Şile,
Üsküdar,
Darıca,
Erenköy,
Çengelköy,
Suadiye,
Altunizade,
Polonezköy,
Eminönü,
Rumelihisarı,
Adalar,
Beşiktaş,
İçerenköy,
Sarıyer,
Nişantaşı,
İstinye,
Gültepe,
Kağıthane,
Taksim,
Arnavutköy,
Şişli ve Levent

İstanbul'daki orta derece riskli ilçe ve semtler:

Üsküdar
Çukuru,
Tarabya Çukuru,
Tophane,
Çayırbaşı Çukuru,
Ortaköy'deki dolgu kısımlar,
Kurbağalıdere,
Alibeyköy,
Moda Sahili,
Silivri,
Fatih,
Gümüşyaka ve Topkapı

Son olarak İstanbul'da yüksek derecede deprem riski taşıyan ilçeler:

Zeytinburnu,
Küçükçekmece,
Florya,
Esenkent,
Ispartakule,
Ambarlı,
Avcılar ve Haramidere'dir

Büyük İstanbul depremini tetikler mi? BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?
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