Seçil Erzan'ın ifadesindeki kırık telefon çözüldü: Ne olur ne olmaz diye saklamıştım! 180 bin mesaj çıktı
Yüksek kar getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişinin yaklaşık 25 milyon dolar dolandırılmasına ilişkin davada yeni bir gelişme daha yaşandı. Seçil Erzan’ın “Bankadan kırıp atmamı, içindeki tüm yazışmaları da silmemi söylediler. Yazışmaların bir kısmını sildim ve ekranını kırdım” dediği şahsi telefonundan 180 bin WhatsApp mesajı çıktı. Mesajlar tek tek incelemeye alındı.
Spor dünyasının ünlü isimlerinin de arasında olduğu 19 kişiyi 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 bin TL dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan, gözaltına alınırken Çorlu'daki evinde yapılan aramada, çalışır haldeki iPhone cep telefonlarının yanı sıra bir de ekranı kırık iPhone ele geçirilmişti. Seçil Erzan 3 Mayıs'ta verdiği ikinci ifadesinde bu telefonla ilgili de bilgi verdi.
'NE OLUR NE OLMAZ DİYE SAKLAMIŞTIM'
Seçil Erzan ifadesinde bu cep telefonunun hikâyesini şöyle anlattı: "Gözaltına alınmadan önce bankadan bana kullanmam için bir telefon ve hat tahsis ettiler. Arama esnasında ikametimde iki telefon ve iki hat ele geçirilmiştir. Bunlardan biri bankanın bana tahsis ettiği telefon ve hattır. Tamamen şifresizdir. Ancak banka bana bu telefonu verdiği sırada önceki telefonumu kırıp atmamı, içindeki tüm yazışmaları da silmemi söyledi. Ben o zaman korkup bu telefonun ekranını kırmıştım.
Öncesinde de silebildiğim kadar Whatsapp mesajlaşmalarımı silmiştim. Yine de bu telefonu ne olur ne olmaz diye saklamıştım. Halihazırda bu telefonu size teslim etmek istiyorum. Bu telefonumda silinmiş olsa da mesajlar geri gelebilecek konumdaysa getirtilmesini istiyorum. Özellikle Semih Kaya ve Fırat Özdemir tarafından nasıl tehdit edildiğim görülecektir."
Hürriyet'in haberine göre, Seçil Erzan'ın şifresini de verdiği kırık telefon İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki uzman polisler tarafından incelendi. Telefondan silinen mesajlar da geri getirildi. Böylece telefondan 180 bin WhatsApp mesajı elde edildi. Mesajlar, soruşturma aşamasında görev yapan ve dosyanın tümüne hâkim polisler tarafından incelemeye alındı.
TERİM'İN HESAPLARI İNCELENECEK
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bugüne kadar ne Seçil Erzan'ın ne de diğer müştekilerin ifadelerinde isimleri geçmeyen bazı kişileri soruşturmaya dahil etti. Ancak Seçil Erzan dosyasıyla ilgili en önemli gelişme, daha önce müşteki olarak ifade veren Fatih Terim'in banka hareketlerinin incelenmesi talebi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fatih Terim'in banka hesaplarının tespitini ve hesap hareketlerinin incelenmesini istedi.
Terim'in avukatı Zafer Ertek ise "Fatih Terim'in şikayet başvurusu üzerine başlatılan ve müştekisi olduğu hukuki süreç devam etmektedir. Basına yansıyan haberlerde bahsedilen banka hesaplarına ilişkin savcılık araştırması, Sayın Terim'in tefrik edilen dosyası ile ilgili olup süregelen dava ile ilgisi bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu.
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