Seçil Erzan’ın ifadesindeki kırık telefon çözüldü: Ne olur ne olmaz diye saklamıştım! 180 bin mesaj çıktı

'NE OLUR NE OLMAZ DİYE SAKLAMIŞTIM'

Seçil Erzan ifadesinde bu cep telefonunun hikâyesini şöyle anlattı: "Gözaltına alınmadan önce bankadan bana kullanmam için bir telefon ve hat tahsis ettiler. Arama esnasında ikametimde iki telefon ve iki hat ele geçirilmiştir. Bunlardan biri bankanın bana tahsis ettiği telefon ve hattır. Tamamen şifresizdir. Ancak banka bana bu telefonu verdiği sırada önceki telefonumu kırıp atmamı, içindeki tüm yazışmaları da silmemi söyledi. Ben o zaman korkup bu telefonun ekranını kırmıştım.