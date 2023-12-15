Seçil Erzan ve Ali Yörük hakkında karar! Tutuklulukların devamına hükmedildi...

Yüksek kar getirili özel ve güvenilir "Fatih Terim fonu" vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın, dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

TUTUKLULUK İNCELEMESİ YAPILDI

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 19 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan'ın davasında dosya üzerinden tutukluluk incelemesi yapıldı. Dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutuklu sanıklar Seçil Erzan ile Ali Yörük'ün tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

"BENİM PARAM YOK"

Ünlü futbolcuları dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan'a memleketi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1 milyon 640 bin dolar veren iş insanı Ömer Kahraman'ın avukatı Necdet Kaplan, Erzan'ı cezaevinde ziyaret ettiğini belirterek, "'Benim ödeyecek hiçbir şeyim yok, param da yok. Şu anda o psikolojide de değilim. Zaten benim adıma da bir mal varlığı yok, ödeyemem' dedi. Çok bitkindi, konuştuğumuzda ağlıyordu zaten" dedi.

DOLANDIRICILIK DOSYASINDA İTİRAZA RET

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasının 13 müştekisinin, dosyada "bankacılık zimmeti" suçundan verilen takipsizlik kararına ilişkin itirazı İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince reddedildi.

Seçil Erzan'ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli hakkında "bankacılık zimmeti" suçundan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) "yazılı başvuruda bulunulmasına yer olmadığı" yönündeki hükmüne istinaden verildiği belirtilen takipsizlik kararına itiraz değerlendirildi.

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, itirazın reddine karar verdi.