Meteoroloji’den 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul’a şiddetli fırtına geliyor | 16 Aralık hava durumu raporu

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar şeklin görülmesi beklenen yağışların, Kıyı Ege'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kuzey Ege'de kuzeyli, Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.