Meteoroloji'den 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul'a şiddetli fırtına geliyor | 16 Aralık hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu tahmin raporunda 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarılarda bulundu. Ülke genelinde yaşanması beklenen sağanak yağışlar ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi. İşte son dakika hava durumu haberi...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey iç ve batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz bölgesinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Eskişehir ve Gümüşhane çevreleri, Bursa'nın yüksekleri ile Ankara ve Sivas'ın kuzey ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yağışlı hava ile birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50- 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ulaşımda aksamalar vb. dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50- 70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
VALİ GÜL DE PAYLAŞTI: KUVVETLİ RÜZGAR...
İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yarın sabah saatlerinde kentte kuvvetli rüzgarın etkili olacağını bildirdi.
Vali Gül paylaşımında, "Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da rüzgarın, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey doğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için meteorolojik uyarı yayınlanmıştır." ifadelerini kullandı.
Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da rüzgarın, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey doğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi…— Davut GÜL (@gul_davut) December 15, 2023
DİKKET ÇEKEN "38 SAAT" DETAYI
Öte yandan Hava Forum'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul'da etkili olması beklenen sağanak için saat verildi. Paylaşımda yer alan "38 saat" detayı ise dikkat çekti.
İşte o paylaşım:
"İstanbul'da 38 saatlik kesintisiz yağmur bu akşam 18:00 civarı başlayacak. Soğuk havayla tatlı tatlı yağacak. Cumartesi günü de yağmur tatlı tatlı yağmaya devam edecek."
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Edirne, Kırklareli ve Bilecik çevreleri ile Bursa'nın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Sakarya ve Bilecik çevreleri hariç bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar şeklin görülmesi beklenen yağışların, Kıyı Ege'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kuzey Ege'de kuzeyli, Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren Eskişehir çevreleri ile Ankara ve Sivas'ın kuzey ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun ve Ordu çevreleri ile zamanla bölge genelinin (Bayburt hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Gümüşhane çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
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