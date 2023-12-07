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Ankara'da sokak köpekleri küçük bir çocuğu parçaladı! Bu kaçıncı skandal! Daha kaç canın yanması gerekiyor?

Türkiye'de gün geçtikçe çoğalan sokak köpekleri vakasında bir acı haber de Ankara'dan geldi. Okula giden 10 yaşındaki Tunahan Yılmaz kalabalık bir köpek sürüsünün saldırısına maruz kaldı. O sırada evinin balkonunda bulunan bir vatandaşın durumu fark etmesiyle kurtulan çocuğun sağlık durumunun kritik olduğu açıklandı.

Giriş Tarihi: 07.12.2023 15:57 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 15:58
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Ankara’da sokak köpekleri küçük bir çocuğu parçaladı! Bu kaçıncı skandal! Daha kaç canın yanması gerekiyor?

Olay, saat 10.30 sıralarında Keçiören ilçesi Kafkaslar Mahallesi'nde meydana geldi. 1 ay önce ailesi ile Sakarya'dan Ankara'ya taşınan Tunahan Yılmaz, Kafkas Ortaokulu'nun yanındaki boş arazide başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

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Ankara’da sokak köpekleri küçük bir çocuğu parçaladı! Bu kaçıncı skandal! Daha kaç canın yanması gerekiyor?

Mahalle sakinlerince kurtarılan Tunahan, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Tunahan, yoğun bakımda tedaviye alındı.

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Ankara’da sokak köpekleri küçük bir çocuğu parçaladı! Bu kaçıncı skandal! Daha kaç canın yanması gerekiyor?

'20 SANİYE İÇİNDE ÇOCUĞU PARÇALADILAR'
Mehmet Dafdaf, "Balkondaydım, köpekler birbiriyle kavga ediyor sandım. Bir baktım çocuk var, hemen aşağı indim, komşunun arabasıyla gittik.

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Ankara’da sokak köpekleri küçük bir çocuğu parçaladı! Bu kaçıncı skandal! Daha kaç canın yanması gerekiyor?

Tabii vardığımızda çocuğu parçaladılar. Ambulansı, polisi aradık; sonrasında taşla, sopayla köpekleri dağıttık. Ama 20 saniye içinde çocuğu parçaladılar; yetişemedim.

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Ankara’da sokak köpekleri küçük bir çocuğu parçaladı! Bu kaçıncı skandal! Daha kaç canın yanması gerekiyor?

Daha önce bir kere daha oldu. Görmesem belki çocuğun ölüsünü bulacaktık. Buradaki boş arazide 20-30 tane köpek var. Bu böyle olmaz, toplasınlar bunları" dedi.