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AFAD'dan depremzedelere 71 milyar 678 milyon TL! Türkiye Tek Yürek bağışları afetzedelere ulaştırıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.12.2023
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AFAD’dan depremzedelere 71 milyar 678 milyon TL! Türkiye Tek Yürek bağışları afetzedelere ulaştırıldı

AFAD, Kahramanmaraş merkezli yaşanan çifte deprem felaketinin ardından başlatılan "Türkiye Tek Yürek" kampanyası kapsamında toplanan 71 milyar 678 milyon 731 bin 31 TL'nin afetzedelere ulaştırıldığını duyurdu.

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