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Afşin'e 3 bin 185 deprem konutu! Artık sayılı günler kaldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.12.2023
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Afşin’e 3 bin 185 deprem konutu! Artık sayılı günler kaldı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası Afşin ilçesinde yapımına başlanan 3 bin 185 konutta sona gelindi. Konutlat yakın zamanda hak sahiplerine teslim edilecek.

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