Bolu’da Sodyum Alüminat tehlikesi! Yalova’dan Azerbaycan’a giden kimyasal yüklü tanker tepkimeye girdi
Yalova’dan Azerbaycan’a giden beton katkı maddesi ‘Sodyum Alüminat’ yüklü tanker Bolu’dan geçerken bilinmeyen bir nedenle tepkimeye girdi. D-100’de yol kenarına çekilen tankerden kimyasal gaz dışarıya sızdı. Yaşananların ardından olay yerine gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü görevlileri de bölgede incelemeye başladı. Ekiplerin, kimyasal madde ne kadarlık bir alanı etkilediği ve çevreye verebileceği zararı tespit ettikten sonra, firma yetkilileri hakkında işlem başlatacağı öğrenildi. İşte tüm detaylar…
Olay, D-100 kara yolunda Yumrukaya Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalova'dan Azerbaycan'a gitmekte olan Orhan Müjdeci yönetimindeki 34 KHN 82 plakalı beton katkı maddesi (Sodyum Alüminat) taşıyan tırın tankerinde Bolu'da bilinmeyen bir nedenle tepkime meydana geldi. D-100 kara yolunda Yumrukaya Köyü mevkiinde aracını yol kenarına park eden tır sürücüsü, önce tankeri kontrol etti.
Tankerin aşırı sıcak olduğunu fark eden sürücü, kimyasal madde yüklü tankerin kapağını açtı. Kapağın açılmasıyla birlikte dışarıya taşmaya başlayan Sodyum Alüminat duman çıkarmaya başladı.
Yol kenarında park halinde olan tankerden yoğun dumanlar yükseldi. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis, jandarma, AFAD, karayolları, DSİ, özel idare, SEDAŞ ve Çevre ve Şehircilik ekipleri sevk edildi. Yoğun dumanların yükseldiği tankerin etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı.
Kepçe yardımıyla tankerin yanındaki toprak kazıldı ve tankerden sızan kimyasal maddenin etrafa yayılması önlendi. Ayrıca Orhan Müjdeci ile birlikte Yalova'dan yola çıkan aynı maddeyi taşıyan tankerde de Kocaeli'nde tepkime meydana geldiği öğrenildi.
Tır sürücüsü Orhan Müjdeci, "Beraber aynı yere gittiğimiz araç Kocaeli'de mola vermişti. Onda da aynısı olmuş. Komşuları söylemiş, 'Senin araçta bir problem var mı?' dedi. Bende baktım tanker çok sıcak. Tedbir amaçlı ben yol kenarında durdum. Sonra geri geri gelerek, toprak alana park ettim" diye konuştu.
Muhtar Seyfi Özdemir, "Köydeki vatandaşlarla muhtarlık binasında çay içiyorduk. Tırın geldiğini gördüm. Yanına giderek 'geçmiş olsun' dedim. Tır şoförü maddenin tehlikeli olmadığını söyledi" dedi.
İNCELEMELER BAŞLADI
Öte yandan olay yerine gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü görevlileri de bölgede incelemeye başladı. Ekiplerin, kimyasal madde ne kadarlık bir alanı etkilediği ve çevreye verebileceği zararı tespit ettikten sonra, firma yetkilileri hakkında işlem başlatacağı öğrenildi.
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