Bolu’da Sodyum Alüminat tehlikesi! Yalova’dan Azerbaycan’a giden kimyasal yüklü tanker tepkimeye girdi

Tır sürücüsü Orhan Müjdeci, "Beraber aynı yere gittiğimiz araç Kocaeli'de mola vermişti. Onda da aynısı olmuş. Komşuları söylemiş, 'Senin araçta bir problem var mı?' dedi. Bende baktım tanker çok sıcak. Tedbir amaçlı ben yol kenarında durdum. Sonra geri geri gelerek, toprak alana park ettim" diye konuştu.