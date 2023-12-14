Teröre geçit yok! İstanbul ve Tunceli’de büyük operasyon: DHKP/C’li 14 şüpheliden 5’i tutuklandı

EYLEMLERİ TESPİT EDİLDİ

Bu arada, operasyonda tutuklanan 5 zanlının katıldıkları eylemler belirlendi.

Zanlılardan İ.K'nin 7 Aralık 2016'da Cumhuriyet Savcısı Evliya Çalışkan'ın aracının kurşunlanmasında keşif noktasını bildirdiğini, ayrıca Gazi Polis Merkezi'nin kurşunlanması olayına katıldığını tespit eden ekipler, T.A'nın ise Çalışkan'ın aracının kurşunlanmasında kullanılan silahı temin ettiğini ortaya çıkardı.

Tutuklananların arasında bulunan O.Ç'nin 2015'te terör örgütü DHKP/C mensuplarına silah eğitimi verdiğini, örgütün sözde cezalandırma eylemi olarak bir kişiyi ayağından vurduğunu ve Sultangazi'deki polise mukavemetle sonuçlanan toplumsal olayları yönlendirdiğini tespit eden ekipler, D.K'nin 2014'te iki marketi yağmaladığını belirledi.

Ekipler, 2014-2016 yıllarında terör örgütünün sözde Nurtepe alan sorumlusu olarak görev yapan N.B'nin polise yönelik molotofkokteyli atılan toplumsal olaylarda yer aldığını tespit etti.