Teröre geçit yok! İstanbul ve Tunceli’de büyük operasyon: DHKP/C’li 14 şüpheliden 5'i tutuklandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerine bağlı ekiplerce İstanbul ve Tunceli’de yürütülen operasyonda terör örgütü DHKP/C’li 14 zanlıdan 5’i tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin ortak çalışmasıyla İstanbul ve Tunceli'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 8'i adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı, bir şüpheli işlemlerinin ardından salıverildi.
EYLEMLERİ TESPİT EDİLDİ
Bu arada, operasyonda tutuklanan 5 zanlının katıldıkları eylemler belirlendi.
Zanlılardan İ.K'nin 7 Aralık 2016'da Cumhuriyet Savcısı Evliya Çalışkan'ın aracının kurşunlanmasında keşif noktasını bildirdiğini, ayrıca Gazi Polis Merkezi'nin kurşunlanması olayına katıldığını tespit eden ekipler, T.A'nın ise Çalışkan'ın aracının kurşunlanmasında kullanılan silahı temin ettiğini ortaya çıkardı.
Tutuklananların arasında bulunan O.Ç'nin 2015'te terör örgütü DHKP/C mensuplarına silah eğitimi verdiğini, örgütün sözde cezalandırma eylemi olarak bir kişiyi ayağından vurduğunu ve Sultangazi'deki polise mukavemetle sonuçlanan toplumsal olayları yönlendirdiğini tespit eden ekipler, D.K'nin 2014'te iki marketi yağmaladığını belirledi.
Ekipler, 2014-2016 yıllarında terör örgütünün sözde Nurtepe alan sorumlusu olarak görev yapan N.B'nin polise yönelik molotofkokteyli atılan toplumsal olaylarda yer aldığını tespit etti.
DHKP'C OPERASYONU
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerine bağlı ekipler, terör örgütü DHKP/C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptıkları çalışmada 17 şüphelinin kimlik ve adreslerini belirlemişti.
İstanbul ve Tunceli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalanırken adreslerdeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.
Operasyonun devamında 2 zanlı daha gözaltına alınmıştı.
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