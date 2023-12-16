Türkiye'nin uzay yolculuğu heyecan verici bir döneme girmeye hazırlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk Türk uzay yolcusu olarak seçilen Alper Gezeravcı'nın 9 Ocak 2024 tarihinde uzaya gönderileceğini duyurdu. Bu önemli görevde Alper Gezeravcı, İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte misyonu paylaşacak. Peki Alper Gezeravcı kimdir, uzaya mı gidiyor, mesleği ne? İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı nereli, kaç yaşında?

ALPER GEZERAVCI 9 OCAK'TA UZAY YOLCULUĞUNA ÇIKIYOR!