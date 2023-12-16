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Alper Gezeravcı kimdir, uzaya mı gidiyor, mesleği ne? İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı nereli, kaç yaşında?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.01.2024 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
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Alper Gezeravcı kimdir, uzaya mı gidiyor, mesleği ne? İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı nereli, kaç yaşında?

Türkiye'nin uzay keşifleri için heyecan verici bir dönem başlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ülkemizin ilk uzay yolcusu olarak belirlenen Alper Gezeravcı'nın 9 Ocak 2024 tarihinde uzaya gönderileceğini duyurdu. Uzay göreviyle Türkiye, kendi astronotunu uzaya göndererek uluslararası alanda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Alper Gezeravcı'nın uzaydaki bu önemli görevi, Türkiye'nin uzay alanındaki başarılarını daha da artırma yolunda önemli bir kilometre taşı olacak.

Türkiye'nin uzay yolculuğu heyecan verici bir döneme girmeye hazırlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk Türk uzay yolcusu olarak seçilen Alper Gezeravcı'nın 9 Ocak 2024 tarihinde uzaya gönderileceğini duyurdu. Bu önemli görevde Alper Gezeravcı, İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte misyonu paylaşacak. Peki Alper Gezeravcı kimdir, uzaya mı gidiyor, mesleği ne? İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı nereli, kaç yaşında?

ALPER GEZERAVCI 9 OCAK'TA UZAY YOLCULUĞUNA ÇIKIYOR!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Alper Gezeravcı'nın misyonda kullanılacak armayı tanıttığı videoya yer verdi. Sekiz köşeli Selçuklu yıldızının bulunduğu armada ay-yıldızlı Türk Bayrağı,16 Türk devletini temsil eden yıldızlar, Cumhuriyetin 100. yılına ithafen 100 sayısı ve dünya üzerinde turkuaz renkli Türkiye haritası bulunuyor. Videoda; Alper Gezeravcı, görev armasının detaylarını anlattı.

13 FARKLI DENEY YAPACAK

Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Alper Gezeravcı, Ocak ayındaki fırlatmanın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda gerçekleşecek deneylerden birinin Muş Bilim ve Sanat Merkezindeki öğrenciler tarafından hazırlandığını duyurmuştu.

ALPER GEZERAVCI KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin ilk uzay yolcularını duyurdu. Alper Gezeravcı uzaya gidecek.

Hava Harp Okulu Elektronik Mühendisliği mezunu Alper Gezeravcı ABD Hava Kuvvetleri Tenoloji enstitüsü Harekat Araştırması alanında yüksek lisans yapmıştır.

Şu anda F-16 pilotu ve Standardize Filo Akademik Kol Komutanı olan uzaya gidecek ilk isim 1 yıldır Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev alıyor.

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