Sanal bahis çetesinin banka oyunu! Çete üyeleri yakalanmamak için ofis kiraladı, sistem kurdu
İstanbul'da gözaltına alınan 22 kişilik sanal kumar çetesinin, banka hareketlerini takip edebilmek için bilgisayar başında 24 saat nöbetçisi bulunan ofisler kiraladığı ortaya çıktı. Sanal dolandırıcılar, akıllara durgunluk veren bir sistem kurdu. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları canlı yayında aktardı.
Geçtiğimiz gün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasadışı bahis oynatan kişilerle ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında yasadışı bahis sitelerinden para yatırma ve çekme işlemlerinin kontrolü için oluşturulan banka hesaplarının takibi amacıyla bazı evlerin ofis olarak kiralandığı belirlendi.
Ekipler, bu evlerde vardiyalı olarak maaş karşılığında çalışan kişilerin bulunduğu, bu kişilerin de 3. kişilerden temin ettikleri banka hesaplarını bu ofislerdeki telefonlara tanımladıkları, bu hesaplar üzerinden yasadışı bahisten elde edilen paraların nakline aracılık ettikleri tespit edildi.
Şüphelilerin kaldığı Zeytinburnu'ndaki 8 eve dün sabah operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. 'İstasyon' diye tabir edilen evlerde yapılan aramalarda ise 96 cep telefonu, 27 dizüstü bilgisayar, bir miktar uyuşturucu madde, bir ruhsatsız tabanca ve 50 mermi ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları canlı yayında aktardı.
Ramazan Almaçayır: Burada bir haksız kazanç var ve milyonlarca liralık bir vurgun söz konusu. Şu anda 50 milyonluk bir para akışında bahsediliyor. Yapılan operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Bu sanal bahis çetesi her zamankinden farklı bir yol izlemiş. Ofis kiralayarak burayı 7/24 çalışır vaziyete getirmişler. Ancak burada 2. adım atılmış ve banka oyunu kurulmuş.
Bundan sonra 3 ara elemanları bulmuşlar. Bunlara bankalarda hesap açtırmışlar. Ancak bu hesabı açan kişilerin banka ile bir işlem yapma durumları yok. Sadece orada hesap açılmış bu kişilerin hesapları bahis çetesinin üyeleri tarafından kiralanan ofislerde para akışı için kullanılmış. Burada çete üyeleri hesap açanlara hesap ücreti gibi bir para veriyorlar. Burada çok kurnazca bir işlem yapılmış.
Burada insanların kandırılması söz konusu. Baskın yapılan evlerde gözaltına alına isimler arasında yaşı çok küçük çocuklarda var. Yani çete üyeleri ufak tefek paralar ödeyerek bu çocukları da kullanmış. Burada sadece telefonlar yada bilgisayarlar ele geçirilmemiş ruhsatsız silahlar ve bir miktar uyuşturucu da operasyonda ele geçirilen malzemeler arasında.
Hesap dökümleri tek tek ele geçirildi hepsi incelendi. Burada alacak verecek tablosu bile çıkarmışlar. Kime ne kadar para ödeneceğini kime ne kadar verildiği kayıt altına alınmış. Bu kiralanan evler ofisler "call center" gibi çalıştırılmış. Burada 96 tane cep telefonu ele geçirildi. 4-5 tane hesabın tanımlandığı telefonlar var. Burada 400-500 tane hesabın varlığından söz ediyoruz.
PARA NASIL TOPLANIYOR?
1 hesaptan 2 milyon TL gibi bir transfer görünüyor. Ancak burada 50 milyonu bulan bir vurgun var. Yasa dışı bahiste alt hesaplarda kazan ya da kaybedenlerin işlemleri dönüyor. Burada bir ara kasa var, açılan hesaplarda transfer işleminin yapıldığı yer. Burada nerelere transfer yapılacağı anlatılıyor. Tepe nokta ise ekiplerin takip ettiği yer oluyor.
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