Sanal bahis çetesinin banka oyunu! Çete üyeleri yakalanmamak için ofis kiraladı, sistem kurdu

PARA NASIL TOPLANIYOR?

1 hesaptan 2 milyon TL gibi bir transfer görünüyor. Ancak burada 50 milyonu bulan bir vurgun var. Yasa dışı bahiste alt hesaplarda kazan ya da kaybedenlerin işlemleri dönüyor. Burada bir ara kasa var, açılan hesaplarda transfer işleminin yapıldığı yer. Burada nerelere transfer yapılacağı anlatılıyor. Tepe nokta ise ekiplerin takip ettiği yer oluyor.