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Mavi Balina kabusu geri mi döndü? 13 yaşındaki çocuk okul arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.12.2023 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023
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Mavi Balina kabusu geri mi döndü? 13 yaşındaki çocuk okul arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir inşaatta 12 yaşındaki bir çocuk öldürülmüş bir halde bulundu. Cinayet şüphelisi olan 13 yaşındaki 8. sınıf öğrencisinin bir bilgisayar oyunu yüzünden arkadaşını bıçakla öldürdüğü düşünülüyor. Bu olay, yıllar önce çocukların ve ailelerin kabusu haline gelen Mavi Balina oyununu akıllara getirdi.

Kayseri Melikgazi ilçesi sakinleri akranı tarafından bıçaklanarak öldürülen bir çocuk cinayetine şahit oldu. 12 yaşındaki Hürkan Samet Durmaz, tartıştığı arkadaşı T.Ş. (13) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

İlçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğüt Sokak üzerindeki bir inşaatın çatı katında meydana gelen olayda, aynı okulda okuyan 8. sınıf öğrencileri S.D. (12) ile T.Ş. (13) öğle arasında okuldan ayrıldı.

Okuldan uzaklaşan ikili, sokak üzerinde bulunan bir inşaata girdi. İnşaatın çatısına çıkan T.Ş. burada, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanındaki bıçak ile S.D.'ye saldırdı.

S.D., vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı müdahalede talihsiz çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. S.D.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından eve giden ve durumu ailesine anlatan katil zanlısı T.Ş. de polis ekiplerince gözaltına alındı. Ayrıca, cinayetin "bilgisayar oyunu" yüzünden işlendiği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'MAVİ BALİNA' KABUSU GERİ Mİ DÖNDÜ?

Bu olay, yıllar önce çocukların ve ailelerin kabusu haline gelen Mavi Balina oyununu akıllara getirdi.

MAVİ BALİNA OYUNU NASIL OYNANIRDI?

Bu oyuna, sosyal ağlar üzerinden katılan kişilerden, çoğu şiddet içeren 50 talimatı yerine getirmesi isteniyor.
50 günlük bir süreyi kapsayan bu komutlar arasında, derin olmayacak şekliyle kol ve bacakların kesilmesi, korku filmlerinin seyredilmesi, belirli bir süre boyunca kimseyle görüşülmemesi, yüksek sesli olarak müzik dinlenilmesi gibi aşamalar yer alıyor.

50. günün sonunda ise kişiye son aşama olan "yüksekten atlayarak ya da kendini asarak intihar etme" komutu veriliyor.

Oyun, "öl nasıl olsa yeniden doğacaksın" fikrini kişiye öğütlüyor.

50 günün sonunda hem duygusal hem de fiziksel olarak pek çok zarar almış çevrim içi oyuncunun, mavi balina türlerinin artık iyileşemeyecek kadar hasta veya yaralı olduklarında kendilerini karaya vurmalarına benzer şekilde intihar etmesi isteniyor.

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