Kara kış kapıda! Pek çok il için 'dondurucu soğuk' alarmı! Marmara'ya kar geliyor | İşte son hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden ve uzmanlardan hafta sonu için peş peşe uyarılar geldi. Özellikle İstanbul'da perşembe günü lodosun etkisiyle sıcaklıklar 19 derecelere kadar yükselicek. Ancak hafta sonu sıcaklıkların ani düşmesiyle adeta kara kış yaşanacak. Öte yandan Marmara'nın doğusu dahil pek çok il için kar uyarısı verildi. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? Başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere hava durumu tahminleri...
Ülkemizin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in ve İç Anadolu'nun doğu kesimlerinin; Batı Karadeniz'in doğusu ve Bolu çevrelerinin; Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve (Ş.Urfa, Mardin dışında) Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
MARMARA'YA KAR GELİYOR
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Sıcaklık perşembe cuma lodos ile birlikte 4-5 derece artacak. Hafta sonu 8-9 derece azalarak İstanbul 7 dereceye düşer. Cuma günü İstanbul'da kuvvetli yağmur var sıcaklık 18 derece.
Hafta sonu gelecek soğuk ve yağışlı hava 3-4 günlük. Pazartesi doğuda ve İç Anadolu'nun güney ve doğusunda da kar yapar.
CUMARTESİ PAZARA DİKKAT
Yarından sonra lodos batıda etkisini gösterecek. Perşembe günü lodos şiddetli olacak. Ama lodosla birlikte sıcaklıklar yükselecek. Marmara'da bazı bölgelerde sıcaklıklar yükselecek. Hava o kadar hızlı değişecek ki perşembe, cuma bu sıcaklık İstanbul'da 17, 18 dereceyken cumartesi günü 10-8 derecelere düşecek. Pazara günü 6 dereye düşme ihtimali var
PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'DA KAR VAR MI?
Pazar günü kar yapmayacak, İstanbul'da kar görünmüyor. Marmara'nın doğusunda, İç Anadolu'nun güzeyinde kuzeyi Karadeniz'in iç kesimleri kar alır" dedi.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ş.Urfa ve Mardin dışında kalan yerlerin bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- A SPOR CANLI YAYIN İZLE! 12 Aralık 2023 A SPOR yayın akışı / canlı yayın linki...
- 2024 TOKİ başvuruları başladı mı? TOKİ başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları neler? toki.gov.tr
- TOKİ açık arttırma satışı "emlakmuzayede.com.tr" | 13-14 Aralık konut, iş yeri satışı sonuçları ne zaman açıklanır? Ankara, Adana, Şanlıurfa, Kocaeli...
- Taşeron ve kamu işçisi 2. tediye ödemesi ne zaman? Aralık 4D'liye ikramiye ödemesi ne kadar, kaç TL? 2024 İLAVE TEDİYE ödeme takvimi...
- Gelinim Mutfakta 12 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Bugün birinci kim oldu?
- Kopenhag maçına saatler kala Galatasaray'a 13 milyon euroluk yıldız! Türk futbolunda asrın transferi
- Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? GS gruptan nasıl çıkar, hangi durumlarda elenir?
- 2024'te fişi çekilecek! Kimliklerde yeni dönem başlıyor! B sınıfı ehliyeti olanlar...
- 5 BİN TL İKRAMİYE SON DAKİKA: SSK, Bağkur, çiftçi (ÇKS) emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Çalışan emekliye 5000 TL...
- AVPGY HALKA ARZ TARİHİ 2023: Avrupakent GYO halka arz hangi bankalarda, kaç lot verir? Hisse fiyatı, talep toplama işlemi...
- Genel Af son durum 2023 | Mahkumlara af var mı, yok mu, çıkacak mı, kimleri kapsıyor? 8. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri...
- TBMM 250 personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? İsim listesi sorgulama! tbmm.gov.tr duyurular...