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Kara kış kapıda! Pek çok il için 'dondurucu soğuk' alarmı! Marmara'ya kar geliyor | İşte son hava durumu tahminleri

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Giriş Tarihi: 12.12.2023 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023
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Kara kış kapıda! Pek çok il için ’dondurucu soğuk’ alarmı! Marmara’ya kar geliyor | İşte son hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden ve uzmanlardan hafta sonu için peş peşe uyarılar geldi. Özellikle İstanbul'da perşembe günü lodosun etkisiyle sıcaklıklar 19 derecelere kadar yükselicek. Ancak hafta sonu sıcaklıkların ani düşmesiyle adeta kara kış yaşanacak. Öte yandan Marmara'nın doğusu dahil pek çok il için kar uyarısı verildi. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? Başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere hava durumu tahminleri...

Ülkemizin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in ve İç Anadolu'nun doğu kesimlerinin; Batı Karadeniz'in doğusu ve Bolu çevrelerinin; Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve (Ş.Urfa, Mardin dışında) Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

MARMARA'YA KAR GELİYOR

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Sıcaklık perşembe cuma lodos ile birlikte 4-5 derece artacak. Hafta sonu 8-9 derece azalarak İstanbul 7 dereceye düşer. Cuma günü İstanbul'da kuvvetli yağmur var sıcaklık 18 derece.

Sıcaklık pazar günü hızla düşüyor. Marmara Batı ve orta Karadeniz ile İç Anadolu'da 8-9 derece düşer. Pazar Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi Karadeniz'in iç kesimleri kar alır. Bursa, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Kastamonu, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Afyonkarahisar, Ankara kar görülür.

Hafta sonu gelecek soğuk ve yağışlı hava 3-4 günlük. Pazartesi doğuda ve İç Anadolu'nun güney ve doğusunda da kar yapar.

CUMARTESİ PAZARA DİKKAT

Yarından sonra lodos batıda etkisini gösterecek. Perşembe günü lodos şiddetli olacak. Ama lodosla birlikte sıcaklıklar yükselecek. Marmara'da bazı bölgelerde sıcaklıklar yükselecek. Hava o kadar hızlı değişecek ki perşembe, cuma bu sıcaklık İstanbul'da 17, 18 dereceyken cumartesi günü 10-8 derecelere düşecek. Pazara günü 6 dereye düşme ihtimali var

PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'DA KAR VAR MI?

Pazar günü kar yapmayacak, İstanbul'da kar görünmüyor. Marmara'nın doğusunda, İç Anadolu'nun güzeyinde kuzeyi Karadeniz'in iç kesimleri kar alır" dedi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ş.Urfa ve Mardin dışında kalan yerlerin bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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