Tramvay yolunda kaza! Seferler aksadı
Son dakika haberine göre Zeytinburnu'nda tramvay yoluna giren bir otomobil kontrolden çıktı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süre aksarken, yolcular durağa yürümek zorunda kaldı.
Zeytinburnu'nda tramvay yoluna giren otomobil, seferlerin bir süre aksamasına neden oldu.
Lütfi T'nin kullandığı 34 PHG 93 plakalı otomobil, Topkapı tramvay durağı yakınlarında kontrolden çıkarak raylı sistem hattına girdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralanan sürücü Lütfi T, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Kabataş yönünde bir süre tramvay seferleri aksadı. Bazı yolcular tramvay yolundan yürüyerek sonraki durağa ulaştı.
Aksayan seferler, aracın kara yoluna alınmasının ardından normale döndü.
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