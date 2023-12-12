Biri 13 yaşında diğeri 16! Sosyal medya tartışmasında kan aktı

İddiaya göre, A.M.Ö., arkadaşlarıyla parkta oturduğu sırada N.N. ve arkadaşı F.S.Ö. geldi. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.N., A.M.Ö.'yü karnından bıçakladı. Kanlar içinde kalan A.M.Ö., arkadaşları tarafından yakındaki özel sağlık kabinine getirildi. Sağlık kabinindeki görevlilerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Meram Tıp Fakültesi'ne kaldırılan A.M.Ö.'nün tedavisi sürüyor.