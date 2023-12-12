12 Aralık 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Biri 13 yaşında diğeri 16! Sosyal medya tartışmasında kan aktı

Biri 13 yaşında diğeri 16! Sosyal medya tartışmasında kan aktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.12.2023
ABONE OL
Biri 13 yaşında diğeri 16! Sosyal medya tartışmasında kan aktı

Konya'da biri 13 yaşında diğeri ise 16 yaşında olan iki kız çocuğunun sosyal medya tartışmasında kan aktı. A.M.Ö. adlı kızı karnından bıçaklayan N.N., polis tarafından yakalanıp, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. N.N.'nin ilk ifadesinde, aralarındaki kavganın sosyal medyadaki yorum nedeniyle tartışıp küfürleşmeden çıktığını söylediği öğrenildi.

Olay, geçen pazar günü saat 17.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Nene Hatun Parkı'nda meydana geldi.

İddiaya göre, A.M.Ö., arkadaşlarıyla parkta oturduğu sırada N.N. ve arkadaşı F.S.Ö. geldi. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.N., A.M.Ö.'yü karnından bıçakladı. Kanlar içinde kalan A.M.Ö., arkadaşları tarafından yakındaki özel sağlık kabinine getirildi. Sağlık kabinindeki görevlilerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Meram Tıp Fakültesi'ne kaldırılan A.M.Ö.'nün tedavisi sürüyor.



Polis, olayın ardından kaçan N.N.ve beraberindeki F.S.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden F.S.Ö. Çocuk Şube Müdürlüğünde alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. N.N.'nin ilk ifadesinde sosyal medyadaki yorum nedeniyle tartışıp küfürleştikleri için kavga ettiklerini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.N. ise sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA