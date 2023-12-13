Mavi Balina tehlikesini akıllara getirdi! Kayseri’deki cinayette bilgisayar oyunu şüphesi

Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk, bir inşaatın çatısında bıçakla öldürülmüş halde bulundu. Cinayet şüphelisi olarak ise 13 yaşındaki bir çocuk gözaltına alındı. İddiaya göre cinayetin ana sebebi bilgisayar oyunundan etkilenmesi.

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