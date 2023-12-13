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Mavi Balina tehlikesini akıllara getirdi! Kayseri’deki cinayette bilgisayar oyunu şüphesi

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.12.2023 09:48
Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk, bir inşaatın çatısında bıçakla öldürülmüş halde bulundu. Cinayet şüphelisi olarak ise 13 yaşındaki bir çocuk gözaltına alındı. İddiaya göre cinayetin ana sebebi bilgisayar oyunundan etkilenmesi.
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