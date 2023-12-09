Seçil Erzan ile Moji görüşmesi dava dosyasında! Banka saniye saniye kaydetti: Çaktırmadan anahtarı bırak

'PARANI NEREYE YATIRIYORSUN'

Şengüler'in ifadesinde en dikkat çekici iki nokta bulunuyor. Bankanın şubesinden çektiği paraları Erzan'a teslim eden Şengüler'in ifadesindeki dikkat çekici noktalardan ilkinin tarihi Ağustos 2022. Paraya sıkışan Şengüler soluğu, bankanın Florya'daki Şubesi'nde aldı. Parasının durumunu öğrenmek için şubede çalışanlara parasını sorduğunda banka çalışanları, "Abla sen paranı nereye yatırdın. Kime?" gibi sorular yöneltti. Şengüler ise bu sorulara "Şu an da söyleyemiyorum, gizli" cevabını verdi. Şengüler ifadesinde, "Onlar da bana yardımcı olamıyordu. Kimse paranın akıbetini sorgulamıyordu. O tarihlerde banka paramın akıbeti hakkında herhangi bir denetim yapmıyordu" ifadelerini kullandı. Şengüler'in "Şu anda söyleyemiyorum, gizli" cevabından banka çalışanlarının şüphelenmemesi dikkat çekici bulundu.