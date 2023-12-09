09 Aralık 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri 1 Ocak hangi gün, resmi tatil mi, okullar açık mı? 2024 Yılbaşı tatili kaç gün, 31 Aralık yarım gün mü, tam gün mü?

1 Ocak hangi gün, resmi tatil mi, okullar açık mı? 2024 Yılbaşı tatili kaç gün, 31 Aralık yarım gün mü, tam gün mü?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.12.2023
ABONE OL
1 Ocak hangi gün, resmi tatil mi, okullar açık mı? 2024 Yılbaşı tatili kaç gün, 31 Aralık yarım gün mü, tam gün mü?

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak, birçok kişi için sevdikleriyle bir arada olma arzusunu beraberinde getiriyor. Özellikle çalışanlar ve ailesinden uzakta yaşayan bireyler, 31 Aralık'ın hangi güne denk geldiğini merak ederek, 1 Ocak'ın resmi tatil olup olmadığını ve okulların açık olup olmadığını öğrenmek istiyor. İşte detaylar...

2024 yılının ilk günü olan 1 Ocak, birçok kişi tarafından merakla beklenen bir tarih. Özellikle okul ve iş hayatında olanlar, bu tarihte resmi bir tatil olup olmadığını öğrenmek istiyor. Resmi tatil günleri takvimine göre, 1 Ocak yeni yılın ilk günü olarak resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu nedenle, 31 Aralık ile birleştirilerek uzun bir tatil planı yapmak isteyenler, 31 Aralık'ın hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Peki 1 Ocak hangi gün, resmi tatil mi, okullar açık mı?

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ, OKULLAR TATİL Mİ?

yılı resmi tatiller takvimine göre yılın ilk resmi tatil günü 1 Ocak yılbaşı! Bu nedenle resmi tatil günlerinde kamuda çalışanlar ve öğrencilere tatil oluyor.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

2024 yılbaşı tatili 1 Ocak Pazartesi günü olacak. 31 Aralık Pazar günü ise resmi tatiller arasında yer almıyor. Ancak 31 Aralık tarihi zaten Pazar gününe denk geliyor.

Böylece kamu çalışanları ile öğrenciler hafta sonuyla birlikte 3 gün izin yapacaklar.

31 ARALIK TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Yeni yıla sayılı saatler öncesi 31 Aralık günü normalde tatil değil ancak bu sene pazar gününe denk gelmesi nedeniyle hafta sonu tatili olarak idrak edilecek.

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA