1 Ocak hangi gün, resmi tatil mi, okullar açık mı? 2024 Yılbaşı tatili kaç gün, 31 Aralık yarım gün mü, tam gün mü?
Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak, birçok kişi için sevdikleriyle bir arada olma arzusunu beraberinde getiriyor. Özellikle çalışanlar ve ailesinden uzakta yaşayan bireyler, 31 Aralık'ın hangi güne denk geldiğini merak ederek, 1 Ocak'ın resmi tatil olup olmadığını ve okulların açık olup olmadığını öğrenmek istiyor. İşte detaylar...
2024 yılının ilk günü olan 1 Ocak, birçok kişi tarafından merakla beklenen bir tarih. Özellikle okul ve iş hayatında olanlar, bu tarihte resmi bir tatil olup olmadığını öğrenmek istiyor. Resmi tatil günleri takvimine göre, 1 Ocak yeni yılın ilk günü olarak resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu nedenle, 31 Aralık ile birleştirilerek uzun bir tatil planı yapmak isteyenler, 31 Aralık'ın hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Peki 1 Ocak hangi gün, resmi tatil mi, okullar açık mı?
1 OCAK RESMİ TATİL Mİ, OKULLAR TATİL Mİ?
yılı resmi tatiller takvimine göre yılın ilk resmi tatil günü 1 Ocak yılbaşı! Bu nedenle resmi tatil günlerinde kamuda çalışanlar ve öğrencilere tatil oluyor.
YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?
2024 yılbaşı tatili 1 Ocak Pazartesi günü olacak. 31 Aralık Pazar günü ise resmi tatiller arasında yer almıyor. Ancak 31 Aralık tarihi zaten Pazar gününe denk geliyor.
Böylece kamu çalışanları ile öğrenciler hafta sonuyla birlikte 3 gün izin yapacaklar.
31 ARALIK TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Yeni yıla sayılı saatler öncesi 31 Aralık günü normalde tatil değil ancak bu sene pazar gününe denk gelmesi nedeniyle hafta sonu tatili olarak idrak edilecek.
2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ TAKVİMİ
Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
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- 1 Ocak hangi gün, resmi tatil mi, okullar açık mı? 2024 Yılbaşı tatili kaç gün, 31 Aralık yarım gün mü, tam gün mü?
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