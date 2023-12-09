1 Ocak hangi gün, resmi tatil mi, okullar açık mı? 2024 Yılbaşı tatili kaç gün, 31 Aralık yarım gün mü, tam gün mü?

2024 yılının ilk günü olan 1 Ocak, birçok kişi tarafından merakla beklenen bir tarih. Özellikle okul ve iş hayatında olanlar, bu tarihte resmi bir tatil olup olmadığını öğrenmek istiyor. Resmi tatil günleri takvimine göre, 1 Ocak yeni yılın ilk günü olarak resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu nedenle, 31 Aralık ile birleştirilerek uzun bir tatil planı yapmak isteyenler, 31 Aralık'ın hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Peki 1 Ocak hangi gün, resmi tatil mi, okullar açık mı?

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ, OKULLAR TATİL Mİ?