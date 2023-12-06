Seçil Erzan davası | "Yüksek gelirli fon" vurgunundan yeni detaylar! Yazışmalardaki 'Sinyor' kim? Parasını kaptırmaktan son anda kurtuldu

"ASIL MAĞDUR SEÇİL"

Erzan'ın babasını da tanıdığını söyleyen Esdal şöyle devam etti: "Baba burada, pazarcılık yapardı. Seçil evin tek kızıydı. Ailesinin durumu iyiydi. Bu tür işlere ihtiyacı da yoktu. Bir de Seçil'in tek başına yapabileceğini düşünmüyorum. Seçil çok korkak bir kızdı. Bu tür işlerle hayatta işi olmazdı. Bakın tüm Çorlu'da bu olay konuşuluyor ve burada da herkes Fatih Terim'in adını söylüyor. Bu işlere de kimse kazanmadan para yatırmaz. Ben Seçil'e kızmıyorum. Hatta buradaki asıl mağdur Seçil, parasını yatıranlar da tefeci. Ben Seçil'e 5 milyonumu kaptırsaydım da aynı şeyleri söylerdim."