Seçil Erzan davası | "Yüksek gelirli fon" vurgunundan yeni detaylar! Yazışmalardaki 'Sinyor' kim? Parasını kaptırmaktan son anda kurtuldu
Türkiye haftalardır futbol dünyası başta olmak üzere onlarca kişiyi dolandıran Seçil Erzan'ı konuşuyor. Denizbank'ta müdür olarak çalışan Erzan'ın vurgununda raporlar, telefon kayıtları, görüntüler ve ifadeler adeta birbirine karıştı. Erzan'ın yazışmalarında dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 06.12.2023
09:50 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023
11:51
Yüksek gelir vaadiyle aralarında futbol dünyasından ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda kişiyi dolandırmakla suçlanan Seçil Erzan'ın olayın patladığı 7 Nisan 2023'teki yazışmaları arasında dolandırılmaktan son anda kurtulan bir kişinin mesajı dikkat çekti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Soruşturma evrakları arasında yer alan iletişim tespit tutanağında Erzan'a 7 Nisan'da
"Seçil Hanım ben ödeme yapacam size. Zahmet hepsi mi yoksa 830 mu, ona göre ben de kendimi ayarlıyacam" içerikli bir mesaj gönderildiği ancak Erzan'ın bu mesaja karşılık vermediği bilgisi yer aldı. Söz konusu mesajı atan Çorlulu oto galerici Hasan Esdal, Milliyet'e konuştu: "Beni Allah kurtardı."
İş insanı Bülent Çeviker'in bankadan sonuç alamamasının ardından 7 Nisan'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduğu saatlerde Erzan'ın telefonuna birçok mağdurun mesajının yanı sıra Çorlulu oto galerici Hasan Esdal'dan da bir mesaj geldi. Herkes parasını sorarken Esdal ise Erzan'a ödeme yapmak için hazırlık yapıyordu. Esdal, mesajında,
"Seçil Hanım ben ödeme yapacam size. Zahmet hepsi mi yoksa 830 mu, ona göre ben de kendimi ayarlıyacam" diyordu.
KARAR DEĞİŞTİRDİ
Milliyet'in haberine göre Esdal, Erzan'a ilişkin şunları anlattı:
"Seçil hanımı, Çorlu'daki Denizbank'ta çalıştığı dönemden tanıyorum. Görmeyeli 15-20 yıl olmuştu. Yıllar sonra numaramı nereden bulduğunu bilmiyorum, önce telefonla aradı, sonra çıkıp yanıma geldi. 'Fatih Terim Fonu' diye anlattı ve iyi paralar kazanacağımı söyledi. Çok uçuk kazançlardan bahsetti. O uçuk kazançlar mantıklı gelmese bile, ben de fona girmeye ikna oldum. Para da yatıracaktım. Ancak o dönem, Çorlu'da bir dolandırıcılık olayı olmuş ve yüzlerce kişi dolandırılmıştı. O olay aklıma gelince son anda girmekten vazgeçtim ve Allah'tan son anda paramı vermekten kurtuldum. O dolandırıcılık olayı aklıma gelmeseydi ben de paramdan olmuştum."
"ASIL MAĞDUR SEÇİL"
Erzan'ın babasını da tanıdığını söyleyen Esdal şöyle devam etti:
"Baba burada, pazarcılık yapardı. Seçil evin tek kızıydı. Ailesinin durumu iyiydi. Bu tür işlere ihtiyacı da yoktu. Bir de Seçil'in tek başına yapabileceğini düşünmüyorum. Seçil çok korkak bir kızdı. Bu tür işlerle hayatta işi olmazdı. Bakın tüm Çorlu'da bu olay konuşuluyor ve burada da herkes Fatih Terim'in adını söylüyor. Bu işlere de kimse kazanmadan para yatırmaz. Ben Seçil'e kızmıyorum. Hatta buradaki asıl mağdur Seçil, parasını yatıranlar da tefeci. Ben Seçil'e 5 milyonumu kaptırsaydım da aynı şeyleri söylerdim."