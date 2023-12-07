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Dünya ÇAKOP 3. Uluslararası Sempozyumu başlıyor! Eşcinselliğe yönelimde dijitalizmin etkisi ne?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.12.2023 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023
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Dünya ÇAKOP 3. Uluslararası Sempozyumu başlıyor! Eşcinselliğe yönelimde dijitalizmin etkisi ne?

Dünya ÇAKOP 3. Uluslararası Sempozyumu başlıyor. 8-9 Aralık’ta İstanbul Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan sempozyumda aile yapısı ve değerleriyle ilgili önemli bilgiler ve çözümler sunulacak. Eşcinselliğe eğilimin arttığını söyleyen Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu Başkanı Zuhal Öztürk, sempozyumda özellikle bu konuya değineceğini belirtti. Öztürk, dijitalizmin etkisinin ve buna çözüm önerilerinin neler olduğunu anlatacağını ifade etti. Ayrıca Öztürk, “Dünya ÇAKOP'a bugüne kadar başvuran ve cinsel karmaşa yaşayan çok kişi ise kurtuldu” dedi. İşte detaylar…

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