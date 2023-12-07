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Kalimnos Adası nerede, nasıl gidilir, kapıda vize var mı? Kilimli (Kelemez) Adası’nın gezilecek yerleri neler? İşte özellikleri, konaklama, yemekleri, nüfusu…

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.12.2023
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Kalimnos Adası nerede, nasıl gidilir, kapıda vize var mı? Kilimli Kelemez Adası’nın gezilecek yerleri neler? İşte özellikleri, konaklama, yemekleri, nüfusu…

Kalimnos Adası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli açıklamalarının ardından gündemde büyük ilgi gördü. Vatandaşlar, bu özel adayı keşfetmek ve ziyaret etmek için araştırmalar yapmaya başladı. Kalimnos Adası, Ege Denizi'nde bulunan bir cennet köşesi olarak öne çıkıyor. Adanın kendine özgü özellikleri, konaklama seçenekleri, lezzetli yemekleri ve sakin nüfusuyla dikkat çekiyor.

Kalimnos adası gündemdeki yerini aldı. Başkan Erdoğan'ın önemli açıklamalarının hemen ardından vatandaşlar "Kalimnos Adası nerede, nasıl gidilir?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte Kalimnos Adası'nın özellikleri, konaklanacak yerleri, yemekleri ve nüfusu…

7 Aralık 2023 Perşembe günü Yunanistan'a giden Başkan Erdoğan, Türk-Yunan ilişkileri kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Türk-Yunan ilişkilerine dair önemli gelişmelerin yaşandığı bu görüşmede 10 Yunan Adası'na Türk vatandaşlarının 7 gün boyunca vizesiz gidebilmesi kararı alındı. O adalardan biri olan Kalimnos adasının ise detayları merak ediliyor.

Kalimnos Nerede?

Kalimnos, Yunanistan'ın Güney Ege bölgesinde yer alan bir adadır. Yunancadaki ismiyle "Kelemez" veya "Kilimli" olarak da bilinen bu ada, zengin tarihi, doğal güzellikleri ve lezzetli mutfağıyla ünlüdür.

Tarihi Mekanları: Kilimli'nin Zamanla Yarışan Hikayeleri

Kilimli Kalesi: Osmanlılar tarafından 15. yüzyılda inşa edilen bu kale, adanın en yüksek noktasında konumlanmıştır. Panoramik manzarasıyla ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunar.

Bizans Kiliseleri: Kilimli'de bulunan birçok Bizans döneminden kalma kilise, adanın geçmişine ve kültürüne ışık tutar. Mimari güzellikleriyle dikkat çekerler.

Kalimnos'a Nasıl Gidilir?

Kalimnos'a doğrudan uçak veya feribot seferleri bulunmamaktadır. İstanbul'dan Atina veya Selanik'e uçakla ulaşabilir, ardından Bodrum, Rodos veya Kos üzerinden feribotla adaya geçiş yapabilirsiniz. Özellikle Kos'tan Kalimnos'a feribot seyahati oldukça keyifli bir deneyim sunmaktadır.

Kalimnos Mutfağı: Sokak Lezzetleri ve Deniz Mahsulleri Şöleni

Mermizeli Salatası: Ada mutfağının hafif ve sağlıklı başlangıçlarından biridir.

Saganaki: Peynirle yapılan ve tereyağında kızartılan bu lezzet, Kalimnos'un damak zevkini yansıtır.

Peynirli Köz Patlıcan: Deniz mahsulleriyle birleşen köz patlıcan, adanın yöresel tatlarından biridir.

Kavrulmuş Ahtapot: Deniz ürünleriyle ünlü olan Kalimnos'ta ahtapot lezzeti kaçırılmayacak bir deneyimdir.

Istakolu Spaghetti: Ada mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan bu spagetti, deniz ürünleriyle zenginleştirilir.

Buharda Midye: Taze ve lezzetli midyeler, ada mutfağında buharda pişirilerek sunulur.

Izgara Ton Balığı: Ege Denizi'nin taze ton balığı, ızgara olarak enfes bir şekilde sunulur.

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