Kalimnos Adası nerede, nasıl gidilir, kapıda vize var mı? Kilimli (Kelemez) Adası’nın gezilecek yerleri neler? İşte özellikleri, konaklama, yemekleri, nüfusu…
Kalimnos Adası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli açıklamalarının ardından gündemde büyük ilgi gördü. Vatandaşlar, bu özel adayı keşfetmek ve ziyaret etmek için araştırmalar yapmaya başladı. Kalimnos Adası, Ege Denizi'nde bulunan bir cennet köşesi olarak öne çıkıyor. Adanın kendine özgü özellikleri, konaklama seçenekleri, lezzetli yemekleri ve sakin nüfusuyla dikkat çekiyor.
Kalimnos adası gündemdeki yerini aldı. Başkan Erdoğan'ın önemli açıklamalarının hemen ardından vatandaşlar "Kalimnos Adası nerede, nasıl gidilir?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte Kalimnos Adası'nın özellikleri, konaklanacak yerleri, yemekleri ve nüfusu…
7 Aralık 2023 Perşembe günü Yunanistan'a giden Başkan Erdoğan, Türk-Yunan ilişkileri kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Türk-Yunan ilişkilerine dair önemli gelişmelerin yaşandığı bu görüşmede 10 Yunan Adası'na Türk vatandaşlarının 7 gün boyunca vizesiz gidebilmesi kararı alındı. O adalardan biri olan Kalimnos adasının ise detayları merak ediliyor.
Kalimnos Nerede?
Kalimnos, Yunanistan'ın Güney Ege bölgesinde yer alan bir adadır. Yunancadaki ismiyle "Kelemez" veya "Kilimli" olarak da bilinen bu ada, zengin tarihi, doğal güzellikleri ve lezzetli mutfağıyla ünlüdür.
Tarihi Mekanları: Kilimli'nin Zamanla Yarışan Hikayeleri
Kilimli Kalesi: Osmanlılar tarafından 15. yüzyılda inşa edilen bu kale, adanın en yüksek noktasında konumlanmıştır. Panoramik manzarasıyla ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunar.
Bizans Kiliseleri: Kilimli'de bulunan birçok Bizans döneminden kalma kilise, adanın geçmişine ve kültürüne ışık tutar. Mimari güzellikleriyle dikkat çekerler.
Kalimnos'a Nasıl Gidilir?
Kalimnos'a doğrudan uçak veya feribot seferleri bulunmamaktadır. İstanbul'dan Atina veya Selanik'e uçakla ulaşabilir, ardından Bodrum, Rodos veya Kos üzerinden feribotla adaya geçiş yapabilirsiniz. Özellikle Kos'tan Kalimnos'a feribot seyahati oldukça keyifli bir deneyim sunmaktadır.
Kalimnos Mutfağı: Sokak Lezzetleri ve Deniz Mahsulleri Şöleni
Mermizeli Salatası: Ada mutfağının hafif ve sağlıklı başlangıçlarından biridir.
Saganaki: Peynirle yapılan ve tereyağında kızartılan bu lezzet, Kalimnos'un damak zevkini yansıtır.
Peynirli Köz Patlıcan: Deniz mahsulleriyle birleşen köz patlıcan, adanın yöresel tatlarından biridir.
Kavrulmuş Ahtapot: Deniz ürünleriyle ünlü olan Kalimnos'ta ahtapot lezzeti kaçırılmayacak bir deneyimdir.
Istakolu Spaghetti: Ada mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan bu spagetti, deniz ürünleriyle zenginleştirilir.
Buharda Midye: Taze ve lezzetli midyeler, ada mutfağında buharda pişirilerek sunulur.
Izgara Ton Balığı: Ege Denizi'nin taze ton balığı, ızgara olarak enfes bir şekilde sunulur.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Rodos Adası nerede, nasıl gidilir, kapıda vize var mı? Rodos Adası’nın gezilecek yerleri neler? İşte özellikleri, konaklama, yemekleri, nüfusu…
- Vizesiz gidilen 10 Yunan Adası listesi 2023 | Yunan adalarına nasıl gidilir, hangi adalar? 7 gün içinde pasaport şart mı, bilet nasıl alınır?
- Gelinim Mutfakta 7 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?
- GÖNÜL DAĞI 117. BÖLÜM FRAGMAN İZLE: Kasabada acılar dinmek bilmiyor! Düğüncü Muammer'in ölümünün ardından...
- HALKA ARZ TAKVİMİ 7-8 ARALIK 2023! Hangi şirketler halka arz olacak? Talep toplama işlem tarihleri...
- MEB son dakika: Öğretmen alan değişikliği başvurusu nasıl yapılır? Atama tarihleri açıklandı mı?
- ÇATES borsada ne zaman işlem görecek? ÇATES Elektrik kaç lot verdi? Çates hisse, BIST işlem tarihi...
- 2023 DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI! 3500 TL doğal gaz yardımı ne zaman yatacak, ayın kaçında verilecek?
- Motorine indirim mi geldi, litre fiyatı ne kadar? Brent petrol düştü mü son dakika? 7 Aralık 2023 güncel akaryakıt fiyatları...
- AZERBAYCAN DEPREM SON DAKİKA! 7 Aralık 2023 Azerbaycan Bakü'de az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
- 80 maddelik 2. Torba Yasa netleşiyor! Torba Yasa çıktı mı son dakika? Bağkur 7200 prim eşitlemesi, faizsiz kredi, 4D 90 bin taşerona kadro...
- Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklisine müjde verildi! Aralık ayı bitmeden yatacak! 5000 TL ikramiye +12.500 TL...