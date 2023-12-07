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Küvette korkunç ölüm! Boğulma tehlikesi geçiren bebek 2 gün sonra yaşamını yitirdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.12.2023 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023
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Küvette korkunç ölüm! Boğulma tehlikesi geçiren bebek 2 gün sonra yaşamını yitirdi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde küvette 10 aylık bebeğini yıkayan annenin epilepsi krizi evladından etti. Boğulma tehlikesi geçiren bebek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Dereli Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. Epilepsi hastası anne K.C., komşusuna, 10 aylık M.C. isimli kızını yıkayacağını söyledi. Daha sonra küvette bebeğini yıkayan anneden haber alamayan eşi, komşularını arayarak kontrol etmesini istedi. Daireye giden komşu zili çalmasının ardından çiftin 4 yaşındaki çocukları kapıyı açtı. Banyoya giden komşu, bebeği küvette hareketsiz halde, anne K.C.'yi ise nöbet geçirmiş halde yerde baygın şekilde buldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren komşunun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Boğulma tehlikesi geçiren bebek, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla önce Körfez Devlet Hastanesi'ne ardından da Kocaeli Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Talihsiz bebek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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