Gazzeli acılı annenin evladına son vedası yürekleri dağladı: Onu korumak için 580 tane iğne yedim ama Siyonistlerden koruyamadım

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 17 bin 177'ye yükseldiğini belirterek, yaralı sayısının 46 bine ulaştığını ifade etti.

BEBEK KATİLİ İSRAİL! ACILI ANNE KIZINA BÖYLE VEDA ETTİ

İşgalcilerin hava saldırısında Gazzeli anne uzun yıllar tedavi görüp kavuşabildiği 5 yaşındaki kızını kaybetti.