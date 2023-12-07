Gazzeli acılı annenin evladına son vedası yürekleri dağladı: Onu korumak için 580 tane iğne yedim ama Siyonistlerden koruyamadım
İşgalci İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı masum sivil katliamı bitmek bilmezken, Gazzeli bir annenin uzun yıllardır tedavi görüş kavuşabildiği yavrusuna veda yürekleri dağladı. 5 yaşındaki kızını kefene sarılı bir halde kucağına alan acılı anne, "Ben onu karnımda koruyabilmek için 580 tane iğne yedim. Ama onu Siyonistlerden koruyamadım." dedi. İşte o annenin evladına son vedası...
GEÇİCİ ATEŞKESİN ARDINDAN ÖLÜM YAĞDIRDILAR
Geçtiğimiz günkerde ABD'nin "Kalıcı ateşkese karşıyız" açıklamasını işaret fişeği olarak gören soykırımcı İsrail cuma sabah saatlerinde Gazze'yi yeniden hedef almaya başladı ve yüzlerce kişiyi öldürdü.
ADALET BİNASINI BOMBALANDI
Katil İsrail Savunma Kuvvetleri, pazar günü Gazze'de Yüksek Adalet Divanı binasını bombaladığına dair görüntüler paylaştı.
SİVİL KATLİAMI BİTMEK BİLMİYOR
Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 17 bin 177'ye yükseldiğini açıkladı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 17 bin 177'ye yükseldiğini belirterek, yaralı sayısının 46 bine ulaştığını ifade etti.
BEBEK KATİLİ İSRAİL! ACILI ANNE KIZINA BÖYLE VEDA ETTİ
İşgalcilerin hava saldırısında Gazzeli anne uzun yıllar tedavi görüp kavuşabildiği 5 yaşındaki kızını kaybetti.
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