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Fenomen Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı! Aile yapısını bozan pozlarına böyle kılıf uydurdu

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Giriş Tarihi: 07.12.2023 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023
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Fenomen Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı! Aile yapısını bozan pozlarına böyle kılıf uydurdu

Dilan Polat ve Engin Polat ile başlayan sosyal medya fenomenlerinin gözaltı serüveni devam ediyor. Yalnızca kara para aklama ve vergi kaçırma gerekçesiyle alınan fenomenler değil aile yapısını bozacak paylaşımlar yapan isimler de ifade vermek için bir bir emniyetin yolunu tutuyor. Son olarak müstehcen pozlarıyla gündeme gelen Gizem Bağdaçiçek Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde pozlarına kılıf uyduran Bağdaçiçek, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sosyal medya fenomenleri hakkında yürütülen operasyonlar son sürat devam ederken, kara para aklama ve vergi kaçırma gerekçesiyle gözaltına alınan isimlerin yanı sıra aile yapısını bozacak paylaşımlar yapanlar da bir bir alınıyor. Daha önce TikTok'ta yaptığı müstehcen yayınlar nedeniyle 'Laz Kızı' isimli bir kullanıcı gözaltına alınmıştı.

MÜSTEHCENLİK SUÇUNDAN İFADE VERDİ

Fenomen Gizem Bağdaçiçek de çıplak paylaşımları sebebiyle emniyette ifadesi alındı.

Gözaltına alınan Bağdaçiçek, "Müstehcenlik" suçundan yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

"ŞİMDİ YAPMIYORUM"

Bağdaçiçek'in sosyal medya platformlarındaki görüntüleri için; "Önceden bu tarz yayınlar yapıyordum. Şimdi yapmıyorum" dediği öğrenildi...

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