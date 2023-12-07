Fenomen Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı! Aile yapısını bozan pozlarına böyle kılıf uydurdu

Sosyal medya fenomenleri hakkında yürütülen operasyonlar son sürat devam ederken, kara para aklama ve vergi kaçırma gerekçesiyle gözaltına alınan isimlerin yanı sıra aile yapısını bozacak paylaşımlar yapanlar da bir bir alınıyor. Daha önce TikTok'ta yaptığı müstehcen yayınlar nedeniyle 'Laz Kızı' isimli bir kullanıcı gözaltına alınmıştı.